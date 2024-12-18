فيليب موريس تستعرض تجربة اليابان في الحد من أضرار التبغ في الرياض

(MENAFN
- Asdaf News)
عرضت شركة فيليب موريس للخدمات الإدارية الفيلم الوثائقي“نحو مستقبل خالٍ من الدخان: تجربة اليابان” في فعالية خاصة في الرياض.
وسلط الفيلم الضوء على قصة نجاح اليابان في تقليل مبيعات السجائر التقليدية وتحول المدخنين البالغين، الذين لا يقلعون عن التدخين، نحو البدائل المبتكرة الخالية من الدخان. وأظهر الفيلم انخفاضاً كبيراً في مبيعات السجائر التقليدية بالتزامن مع زيادة الإقبال على المنتجات التي تعتمد على تقنية التسخين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحول لم يكن نتيجة لسياسات رسمية تهدف للحد من أضرار التبغ، بل كان مدفوعاً بالإقبال الواسع على بدائل أقل ضرراً ترتكز على العلم والتقنيات الحديثة.
وخلال الفعالية، قدمت توموكو إيدا، مديرة إدارة المشاركة العلمية في الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة فيليب موريس إنترناشيونال، شرحاً مفصلاً حول البدائل الأقل ضرراً، مستعرضةً الدروس المستفادة من التجربة اليابانية وكيف يمكن أن تلهم دول المنطقة في سعيها نحو الحد من أضرار التبغ.
وتُعد هذه الفعالية واحدة من الجهود والمبادرات التي تهدف إلى إشراك المجتمع في نقاش أوسع حول مستقبل خالٍ من الدخان. وتعكس هذه الخطوة التزام شركة فيليب موريس إنترناشيونال بتطوير حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في تحقيق هذا الهدف.
الوسوم#أضرار التبغ #اليابان #فيلم وثائقي #فيليب موريس إنترناشيونال
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