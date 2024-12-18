فيليب موريس تستعرض تجربة اليابان في الحد من أضرار التبغ في الرياض

MENAFN - Asdaf News) عرضت شركة فيليب موريس للخدمات الإدارية الفيلم الوثائقي“نحو مستقبل خالٍ من الدخان: تجربة اليابان” في فعالية خاصة في الرياض.

وسلط الفيلم الضوء على قصة نجاح اليابان في تقليل مبيعات السجائر التقليدية وتحول المدخنين البالغين، الذين لا يقلعون عن التدخين، نحو البدائل المبتكرة الخالية من الدخان. وأظهر الفيلم انخفاضاً كبيراً في مبيعات السجائر التقليدية بالتزامن مع زيادة الإقبال على المنتجات التي تعتمد على تقنية التسخين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحول لم يكن نتيجة لسياسات رسمية تهدف للحد من أضرار التبغ، بل كان مدفوعاً بالإقبال الواسع على بدائل أقل ضرراً ترتكز على العلم والتقنيات الحديثة.

وخلال الفعالية، قدمت توموكو إيدا، مديرة إدارة المشاركة العلمية في الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة فيليب موريس إنترناشيونال، شرحاً مفصلاً حول البدائل الأقل ضرراً، مستعرضةً الدروس المستفادة من التجربة اليابانية وكيف يمكن أن تلهم دول المنطقة في سعيها نحو الحد من أضرار التبغ.

وتُعد هذه الفعالية واحدة من الجهود والمبادرات التي تهدف إلى إشراك المجتمع في نقاش أوسع حول مستقبل خالٍ من الدخان. وتعكس هذه الخطوة التزام شركة فيليب موريس إنترناشيونال بتطوير حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في تحقيق هذا الهدف.

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