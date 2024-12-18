تهنئة السيد بسام الهمشري

تهنئة السيد بسام الهمشري
التاريخ
12/18/2024 3:13:04 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
الأقارب والأصدقاء يهنئون السيد بسام الهمشري بمناسبة الإنعام عليه بميدالية اليوبيل الفضي لإسهاماته في الاقتصاد الوطني والاستثمار.
مبارك ابو محمد
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