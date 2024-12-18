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تهنئة السيد بسام الهمشري

12/18/2024 3:13:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- الأقارب والأصدقاء يهنئون السيد بسام الهمشري بمناسبة الإنعام عليه بميدالية اليوبيل الفضي لإسهاماته في الاقتصاد الوطني والاستثمار.


مبارك ابو محمد

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