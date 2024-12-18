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أردوغان: تركيا ولبنان اتفقا على العمل معا في سوريا

12/18/2024 3:13:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن أنقرة وبيروت اتفقتا على العمل معا في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي إلى جانب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن "حقبة جديدة بدأت الآن في سوريا، نتفق بأن علينا العمل معا كجارين مهمين لسوريا".








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