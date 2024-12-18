أردوغان: تركيا ولبنان اتفقا على العمل معا في سوريا

أردوغان: تركيا ولبنان اتفقا على العمل معا في سوريا
التاريخ
12/18/2024 3:13:04 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن أنقرة وبيروت اتفقتا على العمل معا في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي إلى جانب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن "حقبة جديدة بدأت الآن في سوريا، نتفق بأن علينا العمل معا كجارين مهمين لسوريا".
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