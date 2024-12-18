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النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يستذكر شهداء قلعة الكرك في ذكراهم الثامنة

12/18/2024 3:13:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عبر النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، من خلال صفحته الرسمية، عن فخره واعتزازه بتضحيات أبطال قلعة الكرك الذين ارتقوا شهداء في سبيل الدفاع عن الوطن وحمايته من كل أشكال الإرهاب.
وأشار الكابتن الخشمان في رسالته إلى أن هؤلاء الأبطال سطروا أروع معاني التضحية والشجاعة، مؤكداً أن ذكراهم ستبقى خالدة في قلوب الأردنيين، وستظل تضحياتهم مصدر إلهام للأجيال القادمة.
واختتم حديثه بالدعاء بالرحمة للشهداء والصبر والسلوان لذويهم، مشدداً على أن الوطن لن ينسى أبطاله الذين قدموا أرواحهم فداءً لكرامته وأمنه.








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