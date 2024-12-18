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استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

12/18/2024 3:13:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، استشهاد أربعيني متأثرا بجروحٍ حرجة أصيب بها جراء إطلاق الاحتلال النار عليه، أمس في بلدة قصرة، جنوبي نابلس.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قصرة مساء الثلاثاء وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام.








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