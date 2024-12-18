استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال
التاريخ
12/18/2024 3:13:04 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، استشهاد أربعيني متأثرا بجروحٍ حرجة أصيب بها جراء إطلاق الاحتلال النار عليه، أمس في بلدة قصرة، جنوبي نابلس.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قصرة مساء الثلاثاء وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام.
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