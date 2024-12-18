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برجس شاهر الحديد : خالص مشاعر الولاء والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة

12/18/2024 3:13:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أتقدم بخالص مشاعر الولاء والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، على هذا التكريم السامي المتمثل في منحي ميدالية اليوبيل الفضي.
إن هذا الوسام الملكي ليس مجرد تكريم شخصي، بل هو تعبير عن رؤية جلالتكم الحكيمة في تقدير كل جهد يبذل في سبيل تعزيز القيم النبيلة التي يقوم عليها هذا الوطن، من وحدة الصف، ونشر التسامح، وإصلاح ذات البين.
لقد كان نهج جلالتكم منذ البداية نبراساً لنا، نستلهم منه القوة والعزيمة في خدمة الأردن وأبنائه، والعمل على الحفاظ على هذا النسيج الاجتماعي المتين الذي يُعدّ مصدر فخرنا جميعاً.
وإنني إذ أتشرف بهذا الوسام العظيم، أجدد العهد لجلالتكم بأن أظل على الدرب، مخلصاً للوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم عليكم الصحة والعافية، وأن يبقيكم ذخراً وسنداً للأردن وشعبه.
حفظ الله جلالتكم، وحفظ الأردن شامخاً آمناً مستقراً.
برجس شاهر الحديد / ابو نضال

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