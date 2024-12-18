مشاريع سياحية واستثمارية في بلديتي المفرق والسرحان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- -باشرت بلدية المفرق الكبرى، تنفيذ مشروع " الشارع السياحي " في مدينة المفرق والذي يشمل الشارع المعروف محليا باسم شارع البلدية، بدءا من الإشارة الضوئية على مدخل الشارع من ناحية شارع الجيش وصولا إلى حديقة سكة الحديد، وسينتهي العمل في هذا المربع خلال 15 يوما .



وقال رئيس البلدية ناصر اخو ارشيدة، إنه جرى تقسيم المشروع على أربع مراحل "مربعات" بهدف عدم إرباك حركة السير والمرور في المربعات الباقية، وجرى إغلاق حركة مرور المركبات في المربع الأول من خلال وضع حواجز خرسانية، موضحا أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال شهرين .



وأوضح أن آلية تنفيذ المشروع تشمل إزالة الخلطة الأسفلتية للشارع وعمل صبة أسمنتية وتبليطه، لافتا إلى أن عرض الشارع الذي سيكون بمسرب واحد يبلغ 16 مترا مع الأرصفة، وفي أعقاب المشروع سيكون عرض الأرصفة 3 أمتار لكل رصيف على جهتي الشارع، في حين سيكون عرض الشارع 10 أمتار، وتزويد الأرصفة بوحدات إنارة وزراعة عدد من الأشجار لإضفاء نوع من الجمالية على الشارع .



من جهة أخرى، وقع رئيس بلدية السرحان علي السرحان 3 اتفاقيات استثمارية مع عدد من المستثمرين في مجالات صناعة النسيج والألبسة والشوكولاته والحليب وملبوسات التريكو والأقمشة.