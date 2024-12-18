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أمانة عمان تضيء شجرة الميلاد في الدوار السادس

12/18/2024 3:12:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أضاءت أمانة عمّان الكبرى، مساء الأربعاء، شجرة عيد الميلاد المجيد في الدوار السادس، تعبيرا عن روابط الأخوة والتسامح والمحبة في المملكة.
وأعرب أمين عمّان يوسف الشواربة، عن خالص التهاني للطوائف المسيحية بهذه المناسبة التي يجسد الاحتفاء بها معاني الألفة بين الأديان والعيش المشترك والتآخي بين أبناء الشعب الواحد، وتعزيز مفاهيم الوحدة الوطنية.
وأكد أن الاحتفاء بهذه المناسبة يجدّد معاني المحبة والسلام والتسامح، داعيا الله أن يعيدها على العالم أجمع وعلى الوطن وجلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بالخير والصحة والعافية.








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