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رئيس الوزراء الهندي يزور الكويت السبت المقبل لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

12/18/2024 3:03:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 18 - 12 (كونا) -- أعلنت الهند اليوم الاربعاء أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سيقوم بزيارة دولة الكويت يومي 21 و22 ديسمبر الجاري لتعزيز العلاقات الثنائية بين الهند والكويت.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان إن زيارة مودي لدولة الكويت تعد الأولى كرئيس وزراء هندي إلى الكويت منذ 43 عاما.
واضاف البيان أنه من المقرر ان يجري رئيس وزراء الهند مناقشات مع القيادة السياسية في الكويت خلال الزيارة كما سيلتقي مع الجالية الهندية في دولة الكويت.
وذكر ان العلاقات الوثيقة والودية بين الهند والكويت متجذرة في التاريخ ومدعومة بالروابط الاقتصادية وبين البلدين والشعبين الصديقين.
وذكر البيان ان الهند تعد من بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة الكويت لافتا إلى انه من المتوقع أن توفر الزيارة فرصا لتعزيز العلاقات الثنائية بين الهند ودولة الكويت. (النهاية)

ا ت ك / ن س ع




MENAFN18122024000071011013ID1109008844

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