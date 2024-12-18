رئيس الوزراء الهندي يزور الكويت السبت المقبل لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيودلهي - 18 - 12 (كونا) -- أعلنت الهند اليوم الاربعاء أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سيقوم بزيارة دولة الكويت يومي 21 و22 ديسمبر الجاري لتعزيز العلاقات الثنائية بين الهند والكويت.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان إن زيارة مودي لدولة الكويت تعد الأولى كرئيس وزراء هندي إلى الكويت منذ 43 عاما.
واضاف البيان أنه من المقرر ان يجري رئيس وزراء الهند مناقشات مع القيادة السياسية في الكويت خلال الزيارة كما سيلتقي مع الجالية الهندية في دولة الكويت.
وذكر ان العلاقات الوثيقة والودية بين الهند والكويت متجذرة في التاريخ ومدعومة بالروابط الاقتصادية وبين البلدين والشعبين الصديقين.
وذكر البيان ان الهند تعد من بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة الكويت لافتا إلى انه من المتوقع أن توفر الزيارة فرصا لتعزيز العلاقات الثنائية بين الهند ودولة الكويت. (النهاية)
ا ت ك / ن س ع
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