الدكتورة الأردنية بني مصطفى تشرح كيف يتاثر جسدك بصحتك النفسية

MENAFN - Khaberni) خبرني -شرحت الاستشارية النفسيه والتربوية الدكتورة مرام بني مصطفى كيفية تأثر جسدك بصحتك النفسية من خلال المقال الاتي :

الصحة النفسية والجسدية وجهان لعملة واحدة؛ إذ تؤثر كل منهما على الأخرى بشكل مباشر. الاهتمام بالصحة النفسية من خلال إدارة التوتر، وتحسين العلاقات الاجتماعية، والحصول على الدعم عند الحاجة، يمكن أن ينعكس إيجابًا على الصحة الجسدية، مما يؤدي إلى حياة متوازنة وصحية.

الصحة النفسية والأمراض الجسدية ترتبطان ببعضهما بشكل وثيق، حيث يمكن أن تؤثر الحالة النفسية على الجسم بأكمله، والعكس صحيح. فهم هذه العلاقة يساعد في تعزيز الصحة العامة وتحسين نوعية الحياة.

أولاً: كيف تؤثر الصحة النفسية على الأمراض الجسدية؟



التوتر والقلق:



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التوتر المزمن يؤدي إلى إفراز هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين، مما يؤثر على الجسم بطرق عديدة:



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ارتفاع ضغط الدم.



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تسارع ضربات القلب.



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اضطرابات الجهاز الهضمي (مثل القولون العصبي).



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القلق المزمن يضعف الجهاز المناعي، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للعدوى.

الاكتئاب:



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الاكتئاب له عدة أعراض تؤثر في الشهية والنوم، مما يؤدي إلى:



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فقدان أو زيادة الوزن.



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ضعف جهاز المناعة.



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كما يرتبط بأمراض مثل أمراض القلب والسكري.



اضطرابات النوم الناتجة عن التوتر:



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قلة النوم أو الأرق بسبب الحالة النفسية قد يسبب:



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ضعف التركيز.



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ارتفاع خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري والسمنة.



الصدمات النفسية:



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الأشخاص الذين تعرضوا لصدمات نفسية شديدة قد يعانون من آلام مزمنة، مثل:



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آلام العضلات والمفاصل.



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الصداع النصفي.



الوسواس القهري والاضطرابات السلوكية:



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قد تؤدي إلى سلوكيات مدمرة للصحة، مثل قضم الأظافر أو عدم تناول الطعام بشكل صحيح.

ثانيًا: كيف تؤثر الأمراض الجسدية على الصحة النفسية؟



الأمراض المتلازمةالمزمنة:



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الأمراض مثل ، السكري، والضغط و الأمراض القلبية تزيد من القلق والاكتئاب بسبب:



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العلاجات الطويلة والمكلفة.



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القلق من المستقبل أو من الألم المستمر.



الألم المزمن:



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الألم المستمر (مثل آلام الظهر أو المفاصل) يؤدي إلى:



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الشعور بالإحباط والعجز.



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تطور حالات مثل الاكتئاب.



تغيرات الشكل الجسدي:



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فقدان الشعر، الجروح، أو الأمراض الجلدية المزمنة قد تؤثر على تقدير الذات وتسبب قلقًا اجتماعيًا.



الإجهاد الناتج عن العلاجات:



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العلاجات المكثفة مثل العلاج الكيماوي أو الجراحة تخلق ضغوطًا نفسية كبيرة.



الأمراض التي تؤثر على الدماغ:



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بعض الأمراض الجسدية مثل السكتات الدماغية، الزهايمر، أو حتى نقص الفيتامينات يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات نفسية مثل القلق أو الاكتئاب.

على العلاقة بين الصحة النفسية والجسدية



اولاً:القولون العصبي (IBS):



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يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالتوتر والقلق. يُلاحظ أن الأعراض تزداد سوءًا مع الضغوط النفسية.

ارتفاع ضغط الدم:



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التوتر والقلق المزمن يؤديان إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الأمراض الجلدية:



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مثل الإكزيما، الصدفية، أو تساقط الشعر الناتج عن الإجهاد.

مرض السكري:



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التوتر والاكتئاب يرفعان مستويات السكر في الدم، مما يجعل إدارة المرض أكثر صعوبة.

السمنة واضطرابات الأكل:



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الاكتئاب والقلق قد يؤديان إلى الإفراط في تناول الطعام (الأكل العاطفي) أو إلى فقدان الشهية، مما يؤثر على الوزن والصحة العامة.

رابعًا: علامات تدل على أن المرض الجسدي مرتبط بالصحة النفسية



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ألم بدون سبب عضوي واضح (مثل الصداع أو آلام الظهر).



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زيادة الأعراض مع التوتر.



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استمرار الأعراض رغم العلاج الجسدي.



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الشعور بالإرهاق المستمر.

كيف نحسن الصحة النفسية والجسدية معًا؟



ممارسة الرياضة:



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تساعد الرياضة على إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين، وتقلل التوتر وتحسن صحة القلب والجسم.



تقنيات إدارة التوتر:



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التأمل، تمارين التنفس العميق، أو إدارة الغضب لتحسين الحالة النفسية.



النوم الجيد:



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النوم يساعد في استعادة توازن الجسم والعقل.



التغذية السليمة:



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الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن (مثل فيتامين B والمغنيسيوم) تحسن المزاج والصحة.



طلب الدعم النفسي:



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التحدث إلى مختص نفسي يمكن أن يساعد في التعامل مع القلق أو الاكتئاب المرتبط بالمرض الجسدي.



علاج السبب الجسدي:



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معالجة الأمراض الجسدية بشكل صحيح يساعد في تقليل التأثير النفسي.

ارشادات نفسية



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التواصل مع الآخرين: تحدث مع العائلة أو الأصدقاء لتحسين الحالة النفسية.



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الابتعاد عن العادات السيئة: مثل التدخين أو تناول الكحول للتعامل مع التوتر.



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إيجاد هوايات ممتعة: لتحسين المزاج وإشغال العقل.



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المتابعة المنتظمة مع الأطباء: لفهم العلاقة بين الأعراض الجسدية والنفسية.

