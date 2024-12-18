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وزراء مجموعة الدول الثماني النامية يعقدون اعمال دورتهم (21) في القاهرة

12/18/2024 2:34:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 18 - 12 (كونا) -- عقد وزراء مجموعة الدول الثماني النامية (دي 8) اليوم الاربعاء اعمال دورتهم (21) وذلك في اطار التحضير للقمة (11) للمجموعة برئاسة مصر وبحضور رؤساء الدول والحكومات.
وقالت وزارة الخارجية والهجرة المصرية في بيان ان وزيرها بدر عبدالعاطي تناول خلال كلمته لدى ترؤسه اعمال الاجتماع الوزاري التوقيت الدقيق الذي تنعقد فيه القمة وتزامنها مع أحداث إقليمية ودولية ضاغطة وتحديات اقتصادية غير مسبوقة مبرزا تداعياتها المباشرة على الدول النامية.
واضاف البيان انه تناول كذلك تبعات الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة وما نتج عنها من كارثة إنسانية وتدمير للبنية التحتية فضلا عن امتداد العدوان الإسرائيلي إلى سوريا ولبنان في انتهاك صارخ للقانون الدولي وهو ما دفع مصر إلى المبادرة بعقد جلسة خاصة حول فلسطين ولبنان خلال أعمال القمة غدا.
وحول آفاق التعاون المستقبلي لدول المجموعة شدد الوزير عبدالعاطي على أهمية تعزيز التعاون بين اعضاء المجموعة في كافة القطاعات واستكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادى والتجارى.
كما شدد على اهمية تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وتهيئة المناخ لتشجيع مزيد من التعاون بين دول المجموعة فضلا عن تمكين الشباب.
وتعد مجموعة دول الثمانية الإسلامية التي تعرف أيضا بدول الثمانية النامية "منظومة للتعاون التنموي بين الدول الأعضاء" الآتية بنغلاديش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا.
وأعلن رسميا عن تأسيس مجموعة دول ثمانية في قمة رؤساء الدول والحكومات التي انعقدت في إسطنبول في 15 من يونيو عام 1997 (إعلان إسطنبول) وذلك عقب مؤتمر "التعاون للتنمية" والذي عقد في 22 من أكتوبر عام 1996 وبعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية.
وتهدف مجموعة دول الثمانية إلى تحسين أوضاع الدول النامية في الاقتصاد العالمي وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية وتعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار على الصعيد الدولي وتحقيق مستويات معيشة أفضل. (النهاية)

ع ف ف



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