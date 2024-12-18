وزراء مجموعة الدول الثماني النامية يعقدون اعمال دورتهم (21) في القاهرة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 18 - 12 (كونا) -- عقد وزراء مجموعة الدول الثماني النامية (دي 8) اليوم الاربعاء اعمال
دورتهم (21) وذلك في اطار التحضير للقمة (11) للمجموعة برئاسة مصر وبحضور رؤساء الدول والحكومات.
وقالت وزارة الخارجية والهجرة المصرية في بيان ان وزيرها بدر عبدالعاطي تناول خلال كلمته لدى ترؤسه اعمال الاجتماع الوزاري التوقيت الدقيق الذي تنعقد فيه القمة وتزامنها مع أحداث إقليمية ودولية ضاغطة وتحديات اقتصادية غير مسبوقة مبرزا تداعياتها المباشرة على الدول النامية.
واضاف البيان انه تناول كذلك تبعات الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة وما نتج عنها من كارثة إنسانية وتدمير للبنية التحتية فضلا عن امتداد العدوان الإسرائيلي إلى سوريا ولبنان في انتهاك صارخ للقانون الدولي وهو ما دفع مصر إلى المبادرة بعقد جلسة خاصة حول فلسطين ولبنان خلال أعمال القمة غدا.
وحول آفاق التعاون المستقبلي لدول المجموعة شدد الوزير عبدالعاطي على أهمية تعزيز التعاون بين اعضاء المجموعة في كافة القطاعات واستكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادى والتجارى.
كما شدد على اهمية تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وتهيئة المناخ لتشجيع مزيد من التعاون بين دول المجموعة فضلا عن تمكين الشباب.
وتعد مجموعة دول الثمانية الإسلامية التي تعرف أيضا بدول الثمانية النامية "منظومة للتعاون التنموي بين الدول الأعضاء" الآتية بنغلاديش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا.
وأعلن رسميا عن تأسيس مجموعة دول ثمانية في قمة رؤساء الدول والحكومات التي انعقدت في إسطنبول في 15 من يونيو عام 1997 (إعلان إسطنبول) وذلك عقب مؤتمر "التعاون للتنمية" والذي عقد في 22 من أكتوبر عام 1996 وبعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية.
وتهدف مجموعة دول الثمانية إلى تحسين أوضاع الدول النامية في الاقتصاد العالمي وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية وتعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار على الصعيد الدولي وتحقيق مستويات معيشة أفضل. (النهاية)
ع ف ف
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