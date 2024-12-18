الرئاسة الروسية: لا تقدم في محادثات السلام مع أوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
موسكو - 18 - 12 (كونا) -- قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء إن كييف ترفض حتى الآن التفاوض مع موسكو مؤكدا أن مبادرة رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان للسلام لم تسفر عن أي تغيير في الوضع.
وأضاف بيسكوف في تصريحات لقناة "روسيا 24" أن الاقتصاد الروسي يواصل النمو رغم مرور نحو ثلاث سنوات من العقوبات الغربية بينما يعاني الاقتصاد الأوروبي من ركود متفاقم بسبب الأزمات الراهنة.
وفيما يتعلق بالعلاقات بين موسكو وبروكسل أشار بيسكوف إلى أن الاتحاد الأوروبي فقد استقلاليته ولا توجد مؤشرات على تحسن العلاقات بين الطرفين في المستقبل القريب.
وفي سياق منفصل شدد المتحدث باسم الكرملين على أن روسيا لم تتدخل في الأحداث الجارية في جورجيا ولا تخطط للقيام بذلك مؤكدا أن المزاعم بهذا الشأن لا أساس لها من الصحة.
يأتي هذا التصريح في ظل جمود دبلوماسي مستمر بين روسيا وأوكرانيا وتصاعد التوترات بين موسكو ودول الاتحاد الأوروبي التي تعاني أزمات اقتصادية وضغوط سياسية منذ بدء الحرب في أوكرانيا. (النهاية)
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