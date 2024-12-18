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الرئاسة الروسية: لا تقدم في محادثات السلام مع أوكرانيا

12/18/2024 2:34:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 18 - 12 (كونا) -- قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء إن كييف ترفض حتى الآن التفاوض مع موسكو مؤكدا أن مبادرة رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان للسلام لم تسفر عن أي تغيير في الوضع.
وأضاف بيسكوف في تصريحات لقناة "روسيا 24" أن الاقتصاد الروسي يواصل النمو رغم مرور نحو ثلاث سنوات من العقوبات الغربية بينما يعاني الاقتصاد الأوروبي من ركود متفاقم بسبب الأزمات الراهنة.
وفيما يتعلق بالعلاقات بين موسكو وبروكسل أشار بيسكوف إلى أن الاتحاد الأوروبي فقد استقلاليته ولا توجد مؤشرات على تحسن العلاقات بين الطرفين في المستقبل القريب.
وفي سياق منفصل شدد المتحدث باسم الكرملين على أن روسيا لم تتدخل في الأحداث الجارية في جورجيا ولا تخطط للقيام بذلك مؤكدا أن المزاعم بهذا الشأن لا أساس لها من الصحة.
يأتي هذا التصريح في ظل جمود دبلوماسي مستمر بين روسيا وأوكرانيا وتصاعد التوترات بين موسكو ودول الاتحاد الأوروبي التي تعاني أزمات اقتصادية وضغوط سياسية منذ بدء الحرب في أوكرانيا. (النهاية)

د أ ن / ه س ص



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