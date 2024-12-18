دائرة شؤون اللاجئين تواصل تنفيذ المنحة المالية المقدمة من (UNDP) لدعم اللاجئين الفلسطينيين

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN / بتوصيات مباشرة من دولة رئيس الوزراء وبالشراكة مع دائرة شؤون اللاجئين، وفي إطار الجهود الوطنية الرامية لدعم وتعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وفي ظل الاقتحامات المستمرة للمخيمات والهجمة الشرسة على الأونروا، أعلنت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية عن إستمرار تنفيذ المنحة المالية المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وأوضحت الدائرة أن هذه المنحة شملت تقديم 88 خزان مياه شرب بلاستيكي بسعة 1.5 كوب، مزودة بعوامات تركية ومحابس، بقيمة إجمالية بلغت 13 ألف دولار. كما تم توزيع 286 طرداً غذائياً بلغت قيمة كل طرد 250 شيكل، بإجمالي 20 ألف دولار، وذلك ضمن المبالغ المخصصة لدعم اللاجئين في مخيم عقبة جبر. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد المبلغ المتبقي لمشاريع أخرى تهدف إلى تعزيز صمود اللاجئين وتحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات الأساسية في المخيم سيعلن عنها لاحقًا.
وكانت دائرة شؤون اللاجئين قد نفذت المنحة ذاتها في وقت سابق لمخيمي جنين ونور شمس، حيث تم تخصيص 191 ألف دولار لمخيم جنين و171 ألف دولار لمخيم نور شمس. تضمنت هذه المبالغ تقديم مساهمات مالية "بدل إيجار" للأسر التي تهدمت منازلها جراء الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة.
وأكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي أن هذه المساعدات تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات، مشيراً إلى أن هذه المنحة تأتي بتوصيات مباشرة من دولة رئيس الوزراء ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية، ناصر قطامي.
وأوضح أبو هولي أن دعم المخيمات الفلسطينية هو التزام وطني وأخلاقي، مؤكداً أن الدائرة ستواصل العمل مع كافة الجهات الدولية والمحلية لدعم اللاجئين الفلسطينيين وتعزيز صمودهم في مواجهة التحديات.
وأضاف أن هذه الجهود تتم بالتنسيق الكامل مع وكالة الأونروا، الجهة الأممية صاحبة التفويض الحصري لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى خطورة المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض دور الأونروا واستبدالها.
من جانبه، أشار مدير عام المشاريع في دائرة شؤون اللاجئين، محمد السيد، إلى أن تنفيذ هذه المنحة يأتي ضمن رؤية شاملة لدعم المخيمات الفلسطينية في الوطن والشتات، مع التركيز على الاحتياجات الأساسية للاجئين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها. وأكد السيد أن العمل جارٍ على تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية التي تستهدف تحسين البنية التحتية في المخيمات، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتحسين جودة الحياة للاجئين.
هذا وأكدت دائرة شؤون اللاجئين إلتزامها الدائم بتوفير كل أشكال الدعم للاجئين، سواء من خلال المساعدات الطارئة أو المشاريع التنموية، حتى تحقيق حق العودة وبناء الدولة.
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