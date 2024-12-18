دائرة شؤون اللاجئين تواصل تنفيذ المنحة المالية المقدمة من (UNDP) لدعم اللاجئين الفلسطينيين

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN / بتوصيات مباشرة من دولة رئيس الوزراء وبالشراكة مع دائرة شؤون اللاجئين، وفي إطار الجهود الوطنية الرامية لدعم وتعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وفي ظل الاقتحامات المستمرة للمخيمات والهجمة الشرسة على الأونروا، أعلنت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية عن إستمرار تنفيذ المنحة المالية المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وأوضحت الدائرة أن هذه المنحة شملت تقديم 88 خزان مياه شرب بلاستيكي بسعة 1.5 كوب، مزودة بعوامات تركية ومحابس، بقيمة إجمالية بلغت 13 ألف دولار. كما تم توزيع 286 طرداً غذائياً بلغت قيمة كل طرد 250 شيكل، بإجمالي 20 ألف دولار، وذلك ضمن المبالغ المخصصة لدعم اللاجئين في مخيم عقبة جبر. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد المبلغ المتبقي لمشاريع أخرى تهدف إلى تعزيز صمود اللاجئين وتحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات الأساسية في المخيم سيعلن عنها لاحقًا.

وكانت دائرة شؤون اللاجئين قد نفذت المنحة ذاتها في وقت سابق لمخيمي جنين ونور شمس، حيث تم تخصيص 191 ألف دولار لمخيم جنين و171 ألف دولار لمخيم نور شمس. تضمنت هذه المبالغ تقديم مساهمات مالية "بدل إيجار" للأسر التي تهدمت منازلها جراء الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة.

وأكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي أن هذه المساعدات تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات، مشيراً إلى أن هذه المنحة تأتي بتوصيات مباشرة من دولة رئيس الوزراء ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية، ناصر قطامي.

وأوضح أبو هولي أن دعم المخيمات الفلسطينية هو التزام وطني وأخلاقي، مؤكداً أن الدائرة ستواصل العمل مع كافة الجهات الدولية والمحلية لدعم اللاجئين الفلسطينيين وتعزيز صمودهم في مواجهة التحديات.

وأضاف أن هذه الجهود تتم بالتنسيق الكامل مع وكالة الأونروا، الجهة الأممية صاحبة التفويض الحصري لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى خطورة المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض دور الأونروا واستبدالها.

من جانبه، أشار مدير عام المشاريع في دائرة شؤون اللاجئين، محمد السيد، إلى أن تنفيذ هذه المنحة يأتي ضمن رؤية شاملة لدعم المخيمات الفلسطينية في الوطن والشتات، مع التركيز على الاحتياجات الأساسية للاجئين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها. وأكد السيد أن العمل جارٍ على تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية التي تستهدف تحسين البنية التحتية في المخيمات، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتحسين جودة الحياة للاجئين.

هذا وأكدت دائرة شؤون اللاجئين إلتزامها الدائم بتوفير كل أشكال الدعم للاجئين، سواء من خلال المساعدات الطارئة أو المشاريع التنموية، حتى تحقيق حق العودة وبناء الدولة.