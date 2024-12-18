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محافظ الطفيلة يطلع على خطة طوارئ شركة توزيع الكهرباء

12/18/2024 10:09:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اطلع محافظ الطفيلة، الدكتور عمر الزيود، خلال زيارته اليوم الأربعاء، لشركة توزيع الكهرباء في المحافظة، على مشروعات التحديث وخطة الطوارئ لمعالجة الأعطال الكهربائية الناجمة عن الأحوال الجوية.


وأكد المحافظ أهمية ديمومة التيار الكهربائي وصيانة الشبكات خلال المنخفضات الجوية، مشدداً على التنسيق مع غرفة العمليات لاستقبال شكاوى المواطنين.


وأشاد بجهود كوادر الشركة وحثهم على سرعة الإنجاز ودقة المعالجة.

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