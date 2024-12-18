محافظ الطفيلة يطلع على خطة طوارئ شركة توزيع الكهرباء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اطلع محافظ الطفيلة، الدكتور عمر الزيود، خلال زيارته اليوم الأربعاء، لشركة توزيع الكهرباء في المحافظة، على مشروعات التحديث وخطة الطوارئ لمعالجة الأعطال الكهربائية الناجمة عن الأحوال الجوية.
وأكد المحافظ أهمية ديمومة التيار الكهربائي وصيانة الشبكات خلال المنخفضات الجوية، مشدداً على التنسيق مع غرفة العمليات لاستقبال شكاوى المواطنين.
وأشاد بجهود كوادر الشركة وحثهم على سرعة الإنجاز ودقة المعالجة.
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