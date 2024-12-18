اليرموك تنظم حفل تكريم لمجموعة من السيدات المتميزات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رعت رئيس مجلس أمناء اليرموك الدكتورة رويدا المعايطة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، اليوم الأربعاء ، فعاليات حفل تكريم مجموعة من السيدات الأردنيات المتميزات بعنوان "هُنّ الإنجاز: نشميات أردنيات"، الذي نظمه مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية بمناسبة اليوبيل الفضي.



وقالت المعايطة إن هذا الاحتفال هو رسالة شكر من الجامعة لكوكبة من النساء المتميزات اللواتي خدمن الوطن وساهمن في تحقيق إنجازات وطنية متقدمة في قطاعات العمل المختلفة، وقدمن بكل اقتدار نموذجا لنشميات أردنيات رائدات، وإن هذا الحفل شاهد على إنجاز هذه النخبة الوطنية التي نعتز ونفتخر بتجربتهن، خاصة وأن بصمة كل واحدة منهن هي بصمة راسخة في المؤسسة التي قادتها أو في المجال الذي عملت فيه.



وأضافت "أنه من خلال هذا الحفل نستلهم من نهج قيادتنا الهاشمية التي جعلت التقدير والتكريم جزءاً من رسالتها النبيلة، حيث تحتفي "اليرموك" بنخبة نسوية مميزة في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتنمية، والعمل المجتمعي والأكاديمي، وغيرها من المجالات، باعتبارهن رموزا مهنية استثنائية يحتذى بها في التفاني والعزيمة والإصرار".