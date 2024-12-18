رئيس سلطة العقبة يتفقد الساحة الجمركية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تفقد رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة، نايف الفايز ، اليوم الأربعاء، الساحة الجمركية رقم (4) في العقبة، للوقوف على استعدادات المرافق الجمركية لتسريع العمل وانسيابية حركة حاويات البضائع المعدة باتجاه محافظات المملكة.



واطلع الفايز على جهود كوادر دائرة الجمارك العامة ومنظومة الموانئ التي تستقبل العديد من السفن التجارية والبواخر متعددة الغايات .



وقال إن التشاركية عالية الكفاءة بين سلطة منطقة العقبة ودائرة الجمارك أخذت منحى عالي الشأن، موضحاً أن الغاية من التواصل المستمر مع الجهات الجمركية هي للوصول إلى أعلى درجات الدقة والاحترافية فيما يخص السرعة وانسيابية التوريد دون أي تأخير.