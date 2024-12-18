التل يؤدي اليمين القانونية أمام الملك

التل يؤدي اليمين القانونية أمام الملك
التاريخ
12/18/2024 10:09:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أدى اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر بسمان الزاهر، اليوم الأربعاء، القاضي ناصر خليف علي التل بتعيينه رئيسا للمحكمة الإدارية العليا.
وحضر مراسم أداء اليمين رئيس المجلس القضائي محمود العبابنة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.
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