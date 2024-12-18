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التل يؤدي اليمين القانونية أمام الملك

12/18/2024 10:09:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أدى اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر بسمان الزاهر، اليوم الأربعاء، القاضي ناصر خليف علي التل بتعيينه رئيسا للمحكمة الإدارية العليا.


وحضر مراسم أداء اليمين رئيس المجلس القضائي محمود العبابنة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.

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