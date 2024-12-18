الملك يؤكد تأييد الأردن لعملية انتقالية سلمية سياسية في سوريا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي، الأربعاء، مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، المستجدات الإقليمية.



وأكد جلالته في الاتصال تأييد الأردن لعملية انتقالية سلمية في سوريا، تحفظ أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وتحمي مواطنيها ومؤسساتها الوطنية.



وأعاد جلالته التأكيد على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتكثيف الاستجابة الإنسانية بالقطاع، وبذل كل الجهود لضمان نجاح وقف إطلاق النار في لبنان.



وتطرق الاتصال إلى سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى الميادين.