السفيرة جادو شكعة تلتقي رئيس البرلمان البلجيكي وتحثه على دعم حقوق الشعب الفلسطيني

MENAFN - Palestine News ) بروكسل /PNN / السفيرة الفلسطينية لدى بلجيكا ولوكسبورغ والاتحاد الأوروبي مع رئيس الفيدرالي البلجيكي، الذي ينتمي إلى حزب اليمين الفلمنكي نفابيتر دي روفير ، حيث وضعته في صورة اخر التطورات السياسة على الأرض وما يجري من انتهاكات لحقوق الشعب الفلسطينيين وحرب الإبادة في قطاع غزة .

كما شددت السفيرة على أن الشعب الفلسطيني يواجه انتهاكات يومية تشمل التوسع الاستيطاني غير القانوني، التهجير القسري، والاعتقال في تحدٍ صارخ للقانون الدولي والشرعية الدولية. وأكدت أن هذه الممارسات تهدد حل الدولتين وتدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد.









وتناولت السفيرة الصعوبات المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية مشيرة الى ان السبب الرئيسي وراء الازمة هو استمرار إسرائيل في حجز أموال الضرائب الفلسطينية مما يحرم السلطة من مواردها الأساسية وامكانيتها بالقيام بواجباتها تجاه أبناء شعبها ومؤسساتها

وناقشت السفيرة مع رئيس البرلمان سياسات إسرائيل الاستيطانية التي تشمل تقديم الحوافز المالية السخية للمستوطنين للإقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وأشارت الى هناك فئات تستخدم الايدلوجية الدينية لتبرير سرقتها للأراضي الفلسطينية مما يهدد فرص تحقيق السلام .

وشددت السفيرة على أن الوقت قد حان لأن تتخذ بلجيكا، كدولة تلتزم بالقيم الإنسانية والعدالة، خطوة تاريخية بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين. وأوضحت أن هذا الاعتراف ليس مجرد فعل رمزي، بل هو موقف سياسي قوي يعزز الجهود الدولية لتحقيق السلام ويضع حدًا لسياسة الاحتلال القائمة على الإفلات من العقاب.









من جهته، أبدى رئيس البرلمان الفيدرالي اهتمامًا بالغًا بما طرحته السفيرة، معربًا عن التزام بلجيكا بمبادئ القانون الدولي وضرورة إيجاد حلول سلمية عادلة. وأكد على دعمه لحل الدولتين باعتباره الحل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة مؤكدا حق الفلسطينيين في اقامة دولتهم المستقلة جنبا الى جنب مع إسرائيل.





اختتمت السفيرة اللقاء التأكيد على ان الشعب الفلسطيني رغم كل الظروف الصعبة يواصل العمل بكل جهد وإصرار لبناء مستقبله متمسكا بأمل لا نقطع في تحقيق السلام واقامة دولته المستقلة.







