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وزير الداخلية: الحدود الأردنية العراقية آمنة ومستقرة

12/18/2024 9:09:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور محمود المشهداني والوفد البرلماني المرافق له، الذي يزور المملكة رسميا.


وأكد الفراية خلال اللقاء، عمق العلاقات الأردنية العراقية، التي وصفها بالتاريخية والمتشابكة اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا، مشيرا إلى أن الأردن يعمل وفق التوجيهات الملكية السامية على توسيع مجالات التعاون بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة، لا سيما في الجوانب الأمنية والاقتصادية.


وشدد على حرص الأردن على تعزيز الأمن على حدوده، مؤكدا أن الحدود الأردنية العراقية آمنة ومستقرة بفضل التنسيق الأمني عالي المستوى بين الجانبين.


واستعرض الأوضاع الأمنية في المنطقة، خصوصا على الواجهة السورية، مشيرا إلى أهمية تكثيف التعاون الإقليمي لمحاربة تهريب المخدرات الذي شهد تزايدا ملحوظا في السنوات الأخيرة.

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