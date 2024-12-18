محطة جديدة لإصدار البطاقة الذكية في الرصيفة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث غازي الطيب، عن إضافة محطة جديدة لإصدار البطاقة الذكية في مكتب أحوال وجوازات الرصيفة، للتسهيل على المواطنين.



وقال الطيب خلال تفقده اليوم الأربعاء، مكتب أحوال الرصيفة إن المحطة الجديدة سترفد بطاقم فني وإداري، وتطوير الإجراءات الخاصة لاختصار الوقت والجهد على المواطنين.



وأكد ضرورة إعطاء الأولوية لكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة في الخدمة والتسهيل عليهم في إنجاز معاملاتهم، داعيا المواطنين إلى تفعيل تطبيق“سند” على هواتفهم لتسهيل إنجاز معاملاتهم.