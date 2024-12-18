مؤتمر استخدامات الطاقة الذرية يدعو لتعزيز التعاون العربي في العلوم النووية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا المؤتمر العربي الـ16 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، الذي نظمته الهيئة العربية للطاقة الذرية، بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية الأردنية، إلى تعزيز التعاون العربي في مجالات العلوم النووية، عبر إنشاء شراكات فاعلة وشبكات معرفية بين المؤسسات البحثية والتقنية والتعليمية، وتبني استراتيجية للنهوض بالبحث العلمي وربطه بالتنمية.



وأوصى المؤتمر، في ختام أعماله اليوم الأربعاء، في منطقة البحر الميت، بتوسيع نطاق تطبيقات الطاقة النووية في مجالات متعددة مثل الطب والزراعة والصناعة والموارد المائية والأمن الغذائي، بهدف تحسين حياة المواطن العربي وتعزيز التنمية المستدامة، ودعوة الهيئة العربية للطاقة الذرية إلى تبني مشاريع بحثية مشتركة والعمل على التآزر بين البلدان العربية لتعظيم الاستفادة من الخبرات العربية المتراكمة في شتى المجالات.