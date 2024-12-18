بالو ألتو نتوركس: أبرز توقعات الأمن الإلكتروني في المنطقة لعام 2025

MENAFN - Asdaf News) نشرت بالو ألتو نتوركس اليوم توقعاتها بخصوص قطاع الأمن الإلكتروني في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، داعية فرق الأمن الإلكتروني لوضع خارطة طريق تتمتع بالمرونة اللازمة للتعامل مع الحوسبة الكمومية من أجل إعداد مؤسساتها للمستقبل وحمايتها من هذا التهديد المتنامي، مع الاستفادة في ذات الوقت من الفرص التي يتيحها. واستناداً إلى الأفكار المقدمة من قبل فريق الرئيس التنفيذي لشؤون الأمن الإلكتروني لدى بالو ألتو نتوركس بصفتها رائدة عالمية في مجال الأمن الإلكتروني، فقد سلطت بالو ألتو نتوركس الضوء على خمسة توقعات تسهم في رسم معالم مشهد الأمن الإلكتروني في عام 2025.

المؤسسات ستتعامل مع المراحل الأولى من الجاهزية الكمومية

ستحتل كل من الحوسبة الكمومية والمخاطر الكمومية والتقنيات المطلوبة لحمايتها وتشفيرها وتأمينها موقعاً محورياً في قلب المناقشات المتعلقة بالتكنولوجيا. وعلى الرغم من أن الهجمات الكمومية على أساليب التشفير الحالية المستخدمة على نطاق واسع لا تزال غير ممكنة بعد، إلا أنه من المتوقع أن يصبح هذا النوع من الهجمات ممكناً خلال العقد المقبل، ولذلك يتوجب على المؤسسات بدء استعداداتها في الوقت الحالي.

وكان باحثون صينيون قد نجحوا في عام 2024 من كسر خوارزمية التشفير“آر إس إيه” ذات المفتاح بطول 50 بت (50-bit RSA) باستخدام حاسوب تلدين كمومي. وعلى الرغم من عدم إثارة هذه المسألة للقلق (إذ أن خوارزمية“آر إس إيه” تستخدم مفتاحاً بطول أقل من 2048 بت)، إلا أنها تعزز الحاجة الآنية والملحة إلى خوارزميات تشفير مقاومة للتهديدات الكمومية.

وسيحتل السباق على نشر هذه الخوارزميات خلال عام 2025 حصة أساسية من تركيز الرؤساء التنفيذيين لشؤون أمن المعلومات وخاصة في قطاع الخدمات المالية والمعنيين بحماية البنى التحتية الوطنية الحيوية.

وتتمثل الخطوة الأولى على المدى القصير في وضع خارطة طريق قصيرة المدى للمرونة الكمومية تشتمل على:



تقييم للمخاطر وخارطة للتطبيقات ذاتية التطوير، وتقنيات المزودين المعززة بالتشفير ما بعد الكمومي، وذلك كمطلب آني.

استراتيجية للانتقال إلى خوارزميات التلدين والتشفير المقاومة مع الأخذ بالاعتبار عوامل الآثار على موارد الأجهزة، وزمن الاستجابة (تجربة المستخدم)، والصيانة (مثال: تبديل المفاتيح). بالتوافق مع أولويات القيادات التنفيذية العليا خلال عام 2025، فإنه يجب على هذه الخطط أن تشتمل على رؤية بخصوص كيفية قيام السحابة الكمومية الخاصة بالمؤسسات بتقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون بفعالية من خلال تطبيق استراتيجيات تحكم قوية تأخذ عوامل عدم اليقين بعين الاعتبار، وذلك من أجل إدارة أحمال عمل الذكاء الاصطناعي ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة.

وسيتمكن الرؤساء التنفيذيون لشؤون أمن المعلومات بفضل هذا التحليل من تقديم ردود على الأسئلة المُثارة حول الحوسبة الكمومية مع مجالس إدارة مؤسساتهم، وتحديد ماهية التهديد الحالي بالتفصيل وكيفية إدارته، وما هي الفوائد التجارية من ذلك.

وشملت التوقعات الإضافية من شركة بالو ألتو نتوركس ما يلي:

: يتعين على المختصين في مجال الأمن الإلكتروني تبني نهج استباقي في وضع مقاييس محددة لهم ولفرق عملهم بما يؤدي إلى تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة (KPIs).: بالتزامن مع تنامي شعبية المساعدين الرقميين المعززين بالذكاء الاصطناعي وتطورهم من كونهم مساعدين مفيدين إلى“زملاء في فرق العمل” مستقلين تماماً، فمن الواجب إعادة صياغة الوصف الوظيفي للعنصر البشري في كل وظائف الأمن الإلكتروني خلال العام المقبل.: يجب على المؤسسات اعتماد ممارسات أكثر استدامة بهدف تقليل الأثر البيئي للبنى التحتية الرقمية الخاصة بها، بدءاً من الدمج وصولاً إلى تحسين نماذج الذكاء الاصطناعي، من أجل تحقيق الكفاءة في استهلاك الطاقة.: ستحتاج المؤسسات مع ازدياد القوانين الناظمة للأمن الإلكتروني، إلى المضي إلى ما هو أبعد من السياسات المكتوبة والمعتمدة والمنفذة، حيث سيصبح التوجه القائم على تقديم الأدلة والضمانات بشكل آني إلى الجهات التنظيمية هو القاعدة السائدة المعمول بها. الوسوم#أمن المعلومات #التكنولوجيا #الحوسبة #بالو ألتو نتوركس