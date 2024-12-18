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حزمة مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار بحلول نهاية العام

12/18/2024 8:45:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكر موقع Defense One أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستزود أوكرانيا بمساعدات عسكرية بقيمة 1.22 مليار دولار حتى نهاية عام 2024.
وأضاف الموقع نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية أن تخصيص هذه الأموال يأتي في إطار مبادرة دعم الأمن في أوكرانيا (Ukraine Security Assistance Initiative - USAI)، والتي تتضمن شراء الأسلحة من الشركات المصنعة الأمريكية.


وأشار المسؤول، الذي لم يكشف عن اسمه إلى أن الإدارة تعتزم إرسال مبلغ 1.22 مليار دولار المتبقي من مبادرة دعم الأمن في أوكرانيا بحلول نهاية العام.


وقال المسؤول إن هناك أيضا 5.6 مليار دولار من الأسلحة والمركبات والمعدات الأخرى التي يمكن للرئيس أن يأذن بإرسالها إلى أوكرانيا.

RT

MENAFN18122024000208011052ID1109007350

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