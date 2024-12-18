الملك: الأردنيون دائما على العهد ويد واحدة في تطوير الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، إن الأردنيون دائما على العهد ويد واحدة في تطوير الأردن وحمايته من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه، والدفاع عن قضايا الأمة. الأردن بخير، وبهمتكم سيبقى بخير.



وأضاف خلال لقاء الأهل في محافظة العاصمة: إخواني وأخواتي أبناء عاصمتنا الحبيبة عمان، أعتز أن أكون بينكم بعد زياراتي لكل المحافظات والبوادي بمناسبة اليوبيل الفضي، وكل منطقة زرتها لها مكانة خاصة عندي، وإن شاء الله، حب الأردن دائما يجمعنا.



وقال جلالته "الحقيقة أهلي في كل محافظات بلدنا الحبيب غمروني بكرمهم، وسأبقى على تواصل مستمر بعون الله، وخلال 25 عاما، كان دائما من أولوياتي تطوير الأردن والبناء على الإنجاز وخدمة أبناء وبنات شعبي الوفي.. والحمد لله حققنا معكم الكثير".



وأكد أن عمّان لها مكانة في قلوب الأردنيين جميعا تجمع التاريخ وتجمع العراقة والحداثة، وهي رمز للسلام والمحبة وقلب الأردن النابض والحاضن.



وأشار جلالته إلى أن عمّان اليوم واحدة من العواصم الكبرى، وشاهدة على مسيرة بناء الأردن، وكل من زار عمان يشهد بجمالها، ومثل ما هي جميلة بالشكل هي جميلة بأهلها، وإن شاء الله تظل عمان وكل المحافظات في تقدم مستمر.