بعد سقوط النظام.. نقابة الفنانين في سوريا تعيد مفصولين إلى سجلاتها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت نقابة الفنانين في سوريا إعادة قيد جميع الفنانين المفصولين أو المشطوبة قيودهم إلى سجلات الفروع، بعد التطورات الأخيرة الحاصلة في البلاد.ويقضي القرار بـ "إعادة قيد كافة الزملاء المفصولين أو المشطوب قيدهم إلى سجلات فروعهم النقابية أصولًا"، وطلب من كافة فروع النقابة "إعداد قوائم بالفنانين المفصولين من سجلاتهم كل حسب فرعه".



أسباب مالية

وتضمن القرار، وفق بيان النقابة، عدم اعتبار سنوات الفصل من السجل المدة المؤهلة للتقاعد، بعد الاطلاع على جلسات مجلس نقابة الفنانين لعام 2015 وما يليها، والمتضمنة فصل العديد من الفنانين (أعضاء، متمرنين) لأسباب مالية وغيرها إن وجدت.

وخلال السنوات الماضية، خاصة في فترة ولاية النقيب الراحل زهير رمضان، تم فصل العديد من الفنانين السوريين المقيمين خارج البلاد وبينهم فنانون عُرفوا بمواقفهم المعارضة لنظام بشار الأسد، بحجة عدم تسديدهم للاشتراكات، واُشترط حضورهم لمقر النقابة، لسداد الاشتراكات، لإعادتهم لسجلات النقابة.

وكانت القائمة شملت سابقاً مجموعة كبيرة من نجوم الدراما السورية الذين غادروا البلاد، بينهم يارا صبري، رامي حنا، عبد الحكيم قطيفان، محمد آل رشي، مكسيم خليل، سامر المصري، عزة البحرة، وآخرون.

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