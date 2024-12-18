Wednesday, 18 December 2024 08:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إيران تنفذ حكم الإعدام بحق مهاجم النساء

12/18/2024 8:45:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-نفذت السلطات الإيرانية، الأربعاء، حكم الإعدام في رجل دين متهم بالاعتداء على نحو 60 امرأة باستخدام سلاح أبيض في طهران، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء القضاء الإيرانية.
وقال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية إن المدان، الذي يدعى راستغوي كاندولاج، هاجم 59 امرأة وفتاة صغيرة باستخدام مخرز وهي أداة معدنية حادة تُستخدم لثقب الجلود، مما أثار حالة من الرعب في العاصمة.
وأشار الموقع إلى أن بعض هذه الاعتداءات تعود إلى عام 2018. ولم تكشف الوكالة عن سن كاندولاج أو تاريخ توقيفه .
وتابع القضاء الإيراني أن كاندولاج كان يستقل دراجة نارية ويغطّي وجهه، حيث كان يهاجم ضحاياه من الخلف.
إيران تعد من الدول التي تنفذ أكبر عدد من أحكام الإعدام سنوياً بعد الصين، وفقاً لمنظمة العفو الدولية. ولا توجد أرقام رسمية حول عدد الإعدامات التي يتم تنفيذها.
وتُطبق إيران عقوبة الإعدام على مجموعة من الجرائم، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والقتل، بالإضافة إلى الاغتصاب والاعتداء الجنسي.
وفي سبتمبر الماضي، تم تنفيذ حكم الإعدام في شخصين مدانين بجرائم السطو المسلح وقتل شرطي.
سكاي نيوز









MENAFN18122024000208011052ID1109007346

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث