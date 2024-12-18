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مؤشر بورصة عمان يستقر في نهاية تعاملاته اليومية

12/18/2024 8:45:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقر مؤشر بورصة عمان في نهاية تداولاته اليوم الأربعاء، عند مستوى النقطة 2435، حيث أغلقت البورصة على تداول 3.1 مليون سهم، موزعة على 1724 صفقة، بقيمة 4.2 مليون دينار.


وانخفضت أسعار أسهم 32 شركة، بينما ارتفعت أسهم 20 شركة، واستقرت أسهم 41 شركة أخرى.

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