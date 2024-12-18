مؤشر بورصة عمان يستقر في نهاية تعاملاته اليومية

مؤشر بورصة عمان يستقر في نهاية تعاملاته اليومية
التاريخ
12/18/2024 8:45:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقر مؤشر بورصة عمان في نهاية تداولاته اليوم الأربعاء، عند مستوى النقطة 2435، حيث أغلقت البورصة
على تداول 3.1 مليون سهم، موزعة على 1724 صفقة، بقيمة 4.2 مليون دينار.
وانخفضت أسعار أسهم 32 شركة، بينما ارتفعت أسهم 20 شركة، واستقرت أسهم 41 شركة أخرى.
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