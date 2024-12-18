يسرا وأنوشكا ومحمد رمضان..نجوم في عزاء نبيل الحلفاوي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توافد النجوم على عزاء الراحل نبيل الحلفاوي، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة بمصر.وحرص الثقافة المصري الدكتور أحمد فؤاد هنو، على استقبال المعزيين بجوار أسرة الحلفاوي.وكان في مقدمة حضور العزاء، محمد رمضان، ويسرا، وأنوشكا، وميمي جمال، وشريف سلامة، ونور النبوي، وأحمد فتحي، والمخرج شريف عرفة، وطارق علام.

كما حرص على الحضور لطفي لبيب، ومحمود قابيل، وأشرف زكي، وأحمد شاكر عبد اللطيف، وحمدي الوزير، وطارق صبري.



وشارك في العزاء أيضاً سيد رجب، ونجلاء بدر، وحسن الرداد، ودنيا عبد العزيز، ومحمد أبو داوود، ومحمد محمود، والمخرج ماندو العدل، ومدحت العدل.

ورحل نبيل الحلفاوي عن 77 عاماً، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة بسبب مشاكل في الصدر، نقل على أثرها إلى المستشفى وحجز في غرفة العناية المركزة، وتدهورت حالته الصحية في الساعات الأخيرة حتى توفي.



وكان آخر ظهور للراحل في فيلم "تسليم أهالي" 2022، حيث ظهر ضيف شرف في العمل من بطولة دنيا سمير غانم، وهشام ماجد، وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز،، وهومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.



































24