رفع العلم السوري الجديد على مبنى السفارة السورية بعمان - صورة
التاريخ
12/18/2024 8:45:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
رُفع العلم السوري الجديد على مبنى السفارة السورية في العاصمة عمان، اليوم الأربعاء .
وكانت السفارة ازالت العلم القديم بعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون أول الجاري.
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