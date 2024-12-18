Wednesday, 18 December 2024 04:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تطبيقات زوهو للإدارة المالية والتشغيلية تسجل نمواً في الإيرادات بنسبة 55% في السعودية

12/18/2024 8:21:34 AM
(MENAFN- Asdaf News) تمت إضافة ميزة“ورقة العمل” في تطبيق زوهو براكتس Zoho Practice لإدارة ممارسات المحاسبة، مما يسهل تدفقات العمل المتعلقة بالتدقيق والامتثال. يتيح ذلك للمكاتب المحاسبية استيراد البيانات المالية للعملاء الذين يستخدمون زوهو بوكس، مما يسهل المقارنات والتعديلات وإدارة الوثائق والتعاون في المراجعات والموافقات.

كما يتيح البوابة الذاتية الجديدة للمحاسبين التعاون مع العملاء الذين يستخدمون برامج محاسبية أخرى، مما يسهل طلب الوثائق والتوقيعات الرقمية والتواصل.

وتتيح النسخة الأخيرة من زوهو براكتس للمحاسبين إنشاء وإدارة دفاتر الحسابات للعملاء الذين لا يمتلكون نظام محاسبي كامل، مما يضمن الحفاظ على مصدر واحد للحقيقة. علاوة على ذلك، تساعد القدرات المتقدمة مثل أتمتة سير العمل والوظائف المخصصة وخيارات الجدولة على تخصيص تدفقات العمل التشغيلية.

الوسوم#السعودية #الفوترة #زاتكا #زوهو

MENAFN18122024007116015312ID1109007278

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث