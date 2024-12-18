تطبيقات زوهو للإدارة المالية والتشغيلية تسجل نمواً في الإيرادات بنسبة 55% في السعودية

MENAFN - Asdaf News) تمت إضافة ميزة“ورقة العمل” في تطبيق زوهو براكتس Zoho Practice لإدارة ممارسات المحاسبة، مما يسهل تدفقات العمل المتعلقة بالتدقيق والامتثال. يتيح ذلك للمكاتب المحاسبية استيراد البيانات المالية للعملاء الذين يستخدمون زوهو بوكس، مما يسهل المقارنات والتعديلات وإدارة الوثائق والتعاون في المراجعات والموافقات.

كما يتيح البوابة الذاتية الجديدة للمحاسبين التعاون مع العملاء الذين يستخدمون برامج محاسبية أخرى، مما يسهل طلب الوثائق والتوقيعات الرقمية والتواصل.

وتتيح النسخة الأخيرة من زوهو براكتس للمحاسبين إنشاء وإدارة دفاتر الحسابات للعملاء الذين لا يمتلكون نظام محاسبي كامل، مما يضمن الحفاظ على مصدر واحد للحقيقة. علاوة على ذلك، تساعد القدرات المتقدمة مثل أتمتة سير العمل والوظائف المخصصة وخيارات الجدولة على تخصيص تدفقات العمل التشغيلية.

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