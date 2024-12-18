تطبيقات زوهو للإدارة المالية والتشغيلية تسجل نمواً في الإيرادات بنسبة 55% في السعودية

(MENAFN
- Asdaf News)
تمت إضافة ميزة“ورقة العمل” في تطبيق زوهو براكتس Zoho Practice لإدارة ممارسات المحاسبة، مما يسهل تدفقات العمل المتعلقة بالتدقيق والامتثال. يتيح ذلك للمكاتب المحاسبية استيراد البيانات المالية للعملاء الذين يستخدمون زوهو بوكس، مما يسهل المقارنات والتعديلات وإدارة الوثائق والتعاون في المراجعات والموافقات.
كما يتيح البوابة الذاتية الجديدة للمحاسبين التعاون مع العملاء الذين يستخدمون برامج محاسبية أخرى، مما يسهل طلب الوثائق والتوقيعات الرقمية والتواصل.
وتتيح النسخة الأخيرة من زوهو براكتس للمحاسبين إنشاء وإدارة دفاتر الحسابات للعملاء الذين لا يمتلكون نظام محاسبي كامل، مما يضمن الحفاظ على مصدر واحد للحقيقة. علاوة على ذلك، تساعد القدرات المتقدمة مثل أتمتة سير العمل والوظائف المخصصة وخيارات الجدولة على تخصيص تدفقات العمل التشغيلية.
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