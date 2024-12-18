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حماس تخلت عن شرط إنهاء الحرب كليا بالمرحلة الأولى من اتفاق غزة

12/18/2024 8:11:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت مصادر، الأربعاء، بحدوث اختراق كبير في بعض القضايا الخلافية العالقة بشأن اتفاق غزة، حيث تمر حاليا ساعات حاسمة في ظل الضغوط التي يمارسها الوسطاء الأمريكي والقطري والمصري.
وأفادت المصادر بأن حركة حماس وافقت على عدم الانسحاب الإسرائيلي الكامل بالمرحلة الأولى من الاتفاق، وتخلت عن شرط إنهاء الحرب كليا في المرحلة الأولى.
وأضافت أن حماس وافقت على الإفراج عن المرضى وكبار السن والمجندات الأسرى لديها ، كما وافقت على ترحيل كبار الأسرى الفلسطينيين لقطر وتركيا.
وقالت إن حماس ترفض وجود أي نقاط تفتيش للسكان عند عودتهم للشمال، وتطالب بضمانات دولية مكتوبة للالتزام بكل مراحل الاتفاق.
وكانت الولايات المتحدة أعربت، الثلاثاء، عن "تفاؤل حذر" حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى خيبات الأمل السابقة.
وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر لصحفيين: "أرى أن التفاؤل الحذر هو طريقة منصفة لوصف الوضع، رغم أن الواقعية تخفف منه كثيرا".
ولفت إلى أنه "كانت هناك أوقات في الماضي عندما اقتربنا (من الاتفاق) واعتقدنا أن سد الخلافات أمر ممكن، ولم نصل في نهاية المطاف إلى اتفاق".
وأضاف أن "كل ما يمكن للولايات المتحدة القيام به هو الضغط ومحاولة التوصل إلى تسويات، لكن لا يمكننا إملاء خيارات كل طرف، على الطرفين اتّخاذ هذه القرارات بنفسيهما".
وأكد مسؤولون إسرائيليون أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة خلال 10 أيام، فيما كشفت مصادر بالاقتراب من الوصول إلى الصفقة النهائية حول غزة.
وذكرت حماس أن الاتفاق بات ممكنا إذا توقفت إسرائيل عن وضع شروط جديدة.
وقالت إن المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار مع حماس وتبادل الأسرى قد يبدأ تنفيذه نهاية ديسمبر الجاري.

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