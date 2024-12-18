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الحكومة تعلن عن حوافز للمنشآت بعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور

12/18/2024 8:11:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف وزير العمل خالد البكار اليوم الأربعاء، عن حوافز للمنشآت الاقتصادية فيما يتعلق بقرار رفع الحد الأدنى للأجور.
وأوضح الوزير البكار أنه سيتم تمويل أي منشأة تقدم لبرنامج الحوافز 130 دينارا كدعم أجر العامل الشهري لمدة 6 أشهر ، فيما ستمول الحكومة المنشأة بقيمة 10 دنانير بدل اشتراكات الضمان عن العامل و10 دنانير بدل مواصلات.

جاء ذلك بعد أن تم رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن من 260 إلى 290 دينارا .

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