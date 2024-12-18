الحكومة تعلن عن حوافز للمنشآت بعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
كشف وزير
العمل خالد البكار اليوم الأربعاء، عن حوافز للمنشآت الاقتصادية فيما يتعلق بقرار رفع الحد الأدنى للأجور.
وأوضح الوزير البكار أنه سيتم تمويل أي منشأة تقدم لبرنامج الحوافز 130 دينارا كدعم أجر العامل الشهري لمدة 6 أشهر ، فيما ستمول الحكومة المنشأة بقيمة 10 دنانير بدل اشتراكات الضمان عن العامل و10 دنانير بدل مواصلات.
جاء ذلك بعد أن تم رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن من 260 إلى 290 دينارا .
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