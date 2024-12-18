الدفاع الروسية: أوكرانيا فقدت 210 جنود في محور كورسك خلال يوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء بأن خسائر أوكرانيا في محور كورسك خلال اليوم الماضي شملت 210 جنود ودبابتين ومركبتي مشاة قتاليتين وناقلة جند مدرعة و4 مركبات قتالية مدرعة ومعدات أخرى.وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها أن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" استهدفت تشكيلات من 11 لواء أوكرانيا إضافة إلى كتيبتي اقتحام في محيط 14 بلدة وقرية حدودية بمقاطعة كورسك.



وأضاف أن الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية أصابت قوات ومعدات عسكرية للعدو في محيط 12 مركزا سكنيا في مناطق كورسك الحدودية، إضافة إلى 6 أخرى في أراضي مقاطعة سومي الأوكرانية المجاورة.



ووصل إجمالي الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية على محور كورسك منذ بداية القتال إلى أكثر من 41870 عسكريا و244 دبابة و184 مركبة مشاة قتالية و127 ناقلة جند مدرعة و1283 مركبة قتالية مدرعة وغيرها من الأسلحة والمعدات العسكرية.

RT