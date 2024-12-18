المحروقات: 220 الف أسطوانة غاز استهلاك الأردنيين من الغاز يومياً مع الأجواء الباردة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات بأن إقبال المواطنين على شراء أسطوانات الغاز لغايات التدفئة أكثر من إقبالهم على شراء الكاز خلال موسم شتاء العام الحالي .
وقال لـ "الوكيل الإخباري" ان انخفاض درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي ، ومع اقتراب مربعانية الشتاء رفع الطلب اليومي على الغاز الى 220 الف أسطوانة يومياً ، في حين يكون الاستهلاك اليومي خلال أيام الشتاء معتدلة الحرارة نحو 160 الف أسطوانة ، وتتراجع خلال فصل الصيف الى نحو 60 الف أسطوانة يومياً .
ولفت إلى أن معدل استهلاك الكاز هذا العام قريب جداً من العام الماضي – حتى الان - ، مشيراً الى ان استهلاك الكاز في الأردن العام الماضي بلغ نحو 150 مليون لتر ، فيما استهلك الأردنيون 33 مليون أسطوانة غاز خلال 2023 .
واعتبر سعيدات أن سهولة تركيب أسطوانة الغاز وتوصيلها للمنازل عبر الموزعين ساهم في ارتفاع الإقبال خلال الأجواء الباردة على استخدام مدافئ الغاز أكثر من الكاز في وسائل التدفئة ، حيث توفر هذه العملية عناء ذهاب المواطن إلى محطات المحروقات وتعبئة الكاز وحمله إلى المنزل .
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