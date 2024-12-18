Wednesday, 18 December 2024 04:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المحروقات: 220 الف أسطوانة غاز استهلاك الأردنيين من الغاز يومياً مع الأجواء الباردة

12/18/2024 8:11:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات بأن إقبال المواطنين على شراء أسطوانات الغاز لغايات التدفئة أكثر من إقبالهم على شراء الكاز خلال موسم شتاء العام الحالي .
وقال لـ "الوكيل الإخباري" ان انخفاض درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي ، ومع اقتراب مربعانية الشتاء رفع الطلب اليومي على الغاز الى 220 الف أسطوانة يومياً ، في حين يكون الاستهلاك اليومي خلال أيام الشتاء معتدلة الحرارة نحو 160 الف أسطوانة ، وتتراجع خلال فصل الصيف الى نحو 60 الف أسطوانة يومياً .
ولفت إلى أن معدل استهلاك الكاز هذا العام قريب جداً من العام الماضي – حتى الان - ، مشيراً الى ان استهلاك الكاز في الأردن العام الماضي بلغ نحو 150 مليون لتر ، فيما استهلك الأردنيون 33 مليون أسطوانة غاز خلال 2023 .
واعتبر سعيدات أن سهولة تركيب أسطوانة الغاز وتوصيلها للمنازل عبر الموزعين ساهم في ارتفاع الإقبال خلال الأجواء الباردة على استخدام مدافئ الغاز أكثر من الكاز في وسائل التدفئة ، حيث توفر هذه العملية عناء ذهاب المواطن إلى محطات المحروقات وتعبئة الكاز وحمله إلى المنزل .








MENAFN18122024000208011052ID1109007193

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث