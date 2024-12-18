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تحت رعاية الأمير الحسن بن طلال الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

12/18/2024 8:11:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تحت رعاية سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس منتدى الفكر العربي، احتفل مجمع اللغة العربية الأردني، اليوم الأربعاء، في مقر المجمع، باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف في 18 من كانون الأول من كل عام.


وقال رئيس المجمع الدكتور محمد عدنان البخيت، بكلمة ألقاها في الاحتفال الذي حضره وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد أحمد الخلايلة؛ "لا نريد ليوم اللغة العربية هذا أن يكون يوما احتفاليا، بل نتوجه بالسؤال الكبير: ما هو مستقبل اللغة العربية لدى أطفالنا وشبابنا قراءة وكتابة على ضوء المكتشفات المتجددة في كل من وسائل الاتصال الاجتماعي واللغة والذكاء الاصطناعي".


وأضاف الدكتور البخيت أن هذا الأمر يستوجب منا التأكيد على مسؤولية المؤسسات الرسمية والأهلية في الالتزام بالحفاظ على الاستخدام السليم للغة العربية.

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