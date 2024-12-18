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وزير العمل: الحكومة ملتزمة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

12/18/2024 8:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير العمل، الدكتور خالد البكار، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وأن نجاحها مرهون بمدى القدرة على دعم القطاع الخاص وتمكينه ليكون قادراً على النمو واستقطاب الأيدي العاملة والمساهمة الفاعلة في الحد من معدلات البطالة.


وبين البكار، خلال اجتماع مع رؤساء مجالس المهارات القطاعية، بحضور رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، الدكتورة رغدة الفاعوري، أن الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وفق برامج تنفيذية واضحة بسقوف زمنية محددة، تعد الضمانة الحقيقية لإطلاق الإمكانات وتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة الاستثمار وزيادة فرص التشغيل لأبناء الوطن وبناته.


وأوضح أن الاجتماع مع مجالس المهارات القطاعية سيكون دائماً ودورياً لمتابعة برامج العمل والخطط والمحاضر المتفق عليها، كما سيتم التنسيق مع رؤساء المجالس لحضور أنشطة وزيارات الوزارة الميدانية ذات الصلة بقطاعاتهم.

MENAFN18122024000208011052ID1109007189

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