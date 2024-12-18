اتفاقية لتشغيل قصر طوباس الثقافي

(MENAFN
- Palestine News Network
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طوباس / PNN - وقع وزير
الثقافة عماد حمدان، ورئيس بلدية طوباس عبد الحكيم عبد الرازق، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم للبدء بتشغيل قصر طوباس الثقافي.
وقال الوزير حمدان، إن وزارة الثقافة تسعى إلى رفع المستوى الثقافي بين جميع شرائح المجتمع الفلسطيني، على مختلف الأصعدة الثقافية، وذلك من خلال بناء قصور ثقافية في المحافظات، لتكون صرحاً ثقافياً يحتضن الأنشطة الثقافية المتنوعة. فتشغيل قصر طوباس الثقافي يعد خطوة مهمة
نحو تعزيز النشاط الثقافي والفني في المحافظة، ما يساهم في إحياء المشهد الثقافي المحلي، وتشجيع المواهب الشابة، وإتاحة المساحة لالتقاء المثقفين والفنانين من مختلف المحافظات الفلسطينية، خاصة المناطق المحيطة.
وثمن رئيس البلدية جهود وزارة الثقافة ممثلة بالوزير، والدعم المتواصل والمستمر للأنشطة الثقافية وتطوير البنية التحتية الثقافية في المحافظة، معتبراً هذه الاتفاقية بمثابة شراكة ثقافية حقيقية، وتعاون مثمر لبناء مجتمع واعٍ ومثقف.
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