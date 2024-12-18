اتفاقية لتشغيل قصر طوباس الثقافي

MENAFN - Palestine News ) طوباس / PNN - وقع الثقافة عماد حمدان، ورئيس بلدية طوباس عبد الحكيم عبد الرازق، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم للبدء بتشغيل قصر طوباس الثقافي.

وقال الوزير حمدان، إن وزارة الثقافة تسعى إلى رفع المستوى الثقافي بين جميع شرائح المجتمع الفلسطيني، على مختلف الأصعدة الثقافية، وذلك من خلال بناء قصور ثقافية في المحافظات، لتكون صرحاً ثقافياً يحتضن الأنشطة الثقافية المتنوعة. فتشغيل قصر طوباس الثقافي يعد خطوة مهمة

نحو تعزيز النشاط الثقافي والفني في المحافظة، ما يساهم في إحياء المشهد الثقافي المحلي، وتشجيع المواهب الشابة، وإتاحة المساحة لالتقاء المثقفين والفنانين من مختلف المحافظات الفلسطينية، خاصة المناطق المحيطة.

وثمن رئيس البلدية جهود وزارة الثقافة ممثلة بالوزير، والدعم المتواصل والمستمر للأنشطة الثقافية وتطوير البنية التحتية الثقافية في المحافظة، معتبراً هذه الاتفاقية بمثابة شراكة ثقافية حقيقية، وتعاون مثمر لبناء مجتمع واعٍ ومثقف.