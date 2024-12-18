ألكسندر أرنولد يشترط نفس راتب صلاح للبقاء في ليفربول

MENAFN - Amman Net) يواجه نادي ليفربول عقبة كبيرة في تمديد عقد ظهيره الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد، الأمر الذي يعزز آمال الراغب في ضمه.

ويعمل ليفربول على التجديد لمحمد صلاح وفيرجيل فان ديك وترينت ألكسندر أرنولد الذين تنتهي عقودهم في يونيو/حزيران المقبل.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى وجود فجوة كبيرة بين العرض الذي قدمته إدارة الريدز ومطالب المدافع الإنجليزي.

وعرض مسؤولو "آنفيلد" على الظهير الإنجليزي زيادة قدرها 89 ألف دولار على راتبه الأسبوعي الحالي البالغ أكثر من 228 ألف دولار. لكن ألكسندر أرنولد يتمسك بـ444 ألف دولار لمضاهاة راتب محمد صلاح.

وكشفت الصحيفة أن الإنجليزي يرغب في البقاء في آنفيلد وعدم مغادرة النادي، لكنه لن يتنازل عن مطالبه المالية خصوصا في ظل اهتمام ريال مدريد بخدماته واستعداده لتقديم هذا الراتب.

وقال في تصريحات لقناة "سكاي سبورت" "لقد أمضيت 20 عاما في النادي، ووقعت على 4 أو 5 عقود، لكن لم يتم الإعلان عن أي منها من قبل".

وينتهي عقد الظهير الأيمن الإنجليزي في 30 يونيو/حزيران 2025، وقد يشكّل حلا لمشكلة تؤرق النادي الملكي، بعد إصابة داني كارفاخال بقطع في الرباط الصليبي بركبته اليمنى ونهاية موسمه.

ومنذ ظهوره لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2016، خاض أرنولد 324 مباراة مع ليفربول.

وأمضى الدولي الإنجليزي مسيرته الكروية في ليفربول، إذ انضم لناشئي الريدز عام 2004 قبل تصعيده للفريق الأول في 2016.