Wednesday, 18 December 2024 09:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ألكسندر أرنولد يشترط نفس راتب صلاح للبقاء في ليفربول

12/18/2024 3:12:56 AM
(MENAFN- Amman Net) يواجه نادي ليفربول عقبة كبيرة في تمديد عقد ظهيره الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد، الأمر الذي يعزز آمال ريال مدريد الراغب في ضمه.

ويعمل ليفربول على التجديد لمحمد صلاح وفيرجيل فان ديك وترينت ألكسندر أرنولد الذين تنتهي عقودهم في يونيو/حزيران المقبل.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى وجود فجوة كبيرة بين العرض الذي قدمته إدارة الريدز ومطالب المدافع الإنجليزي.

وعرض مسؤولو "آنفيلد" على الظهير الإنجليزي زيادة قدرها 89 ألف دولار على راتبه الأسبوعي الحالي البالغ أكثر من 228 ألف دولار. لكن ألكسندر أرنولد يتمسك بـ444 ألف دولار لمضاهاة راتب محمد صلاح.

وكشفت الصحيفة أن الإنجليزي يرغب في البقاء في آنفيلد وعدم مغادرة النادي، لكنه لن يتنازل عن مطالبه المالية خصوصا في ظل اهتمام ريال مدريد بخدماته واستعداده لتقديم هذا الراتب.

وقال في تصريحات لقناة "سكاي سبورت" "لقد أمضيت 20 عاما في النادي، ووقعت على 4 أو 5 عقود، لكن لم يتم الإعلان عن أي منها من قبل".

وينتهي عقد الظهير الأيمن الإنجليزي في 30 يونيو/حزيران 2025، وقد يشكّل حلا لمشكلة تؤرق النادي الملكي، بعد إصابة داني كارفاخال بقطع في الرباط الصليبي بركبته اليمنى ونهاية موسمه.

ومنذ ظهوره لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2016، خاض أرنولد 324 مباراة مع ليفربول.

وأمضى الدولي الإنجليزي مسيرته الكروية في ليفربول، إذ انضم لناشئي الريدز عام 2004 قبل تصعيده للفريق الأول في 2016.

MENAFN18122024000209011053ID1109005827

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث