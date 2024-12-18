حادث سير بين 7 مركبات بشارع الأردن يتسبب بكثافة مرورية

(MENAFN
- Amman Net) وقع حادث تصادم بين 7 مركبات صباح اليوم الاربعاء، في شارع الأردن، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر لـ عمون، إنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات بشرية، فيما سجلت أضرار مادية فقط.
وأضاف أن كوادر الأجهزة الأمنية تواجدت في الموقع، وتمت إزالة العوائق امام حركة السير.
وبين أن سبب الحادث علل بالتتابع قريب.
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