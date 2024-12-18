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حادث سير بين 7 مركبات بشارع الأردن يتسبب بكثافة مرورية

12/18/2024 3:12:55 AM
(MENAFN- Amman Net) وقع حادث تصادم بين 7 مركبات صباح اليوم الاربعاء، في شارع الأردن، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر لـ عمون، إنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات بشرية، فيما سجلت أضرار مادية فقط.
وأضاف أن كوادر الأجهزة الأمنية تواجدت في الموقع، وتمت إزالة العوائق امام حركة السير.
وبين أن سبب الحادث علل بالتتابع قريب.


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