القضاة يتابع جاهزية إجراءات حركة التجارة مع سوريا الخميس

(MENAFN
- Amman Net) يتفقد وزير
الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، الخميس، معبر جابر الحدودي والمنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة.
وخلال زيارته، يطلع الوزير على سير العمل والترتيبات وجاهزية الاجراءات المتعلقة بحركة التجارة والشحن البري بين الأردن وسوريا التي استؤنفت منذ يوم الأحد الماضي.
وكان القضاة قد أعلن عن السماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى داخل الأراضي السورية، اعتبارا من صباح الأربعاء، حيث أكد مساء الثلاثاء، إن هذا القرار سيساعد في انسياب البضائع وحركة الشحن بين الأردن وسوريا، عبر معبر جابر الحدودي.
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