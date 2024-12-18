Wednesday, 18 December 2024 09:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القضاة يتابع جاهزية إجراءات حركة التجارة مع سوريا الخميس

12/18/2024 3:12:55 AM
(MENAFN- Amman Net) يتفقد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، الخميس، معبر جابر الحدودي والمنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة.
وخلال زيارته، يطلع الوزير على سير العمل والترتيبات وجاهزية الاجراءات المتعلقة بحركة التجارة والشحن البري بين الأردن وسوريا التي استؤنفت منذ يوم الأحد الماضي.
وكان القضاة قد أعلن عن السماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى داخل الأراضي السورية، اعتبارا من صباح الأربعاء، حيث أكد مساء الثلاثاء، إن هذا القرار سيساعد في انسياب البضائع وحركة الشحن بين الأردن وسوريا، عبر معبر جابر الحدودي.

MENAFN18122024000209011053ID1109005825

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث