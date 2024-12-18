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الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

12/18/2024 2:09:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، صافيا بوجه عام وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وغدا الخميس: يكون الجو صافيا بوجه عام وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والجمعة: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا إلى شديد البرودة، وتسقط بمشيئة الله تعالى زخات من الأمطار على مختلف المناطق وتكون الأمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.
أما السبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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