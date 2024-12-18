إصابة شاب بجروح خلال اقتحام نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس/PNN- أصيب شاب، فجر اليوم الأربعاء، بجروح عقب محاولة دهسه من قبل آلية عسكرية لجيش الاحتلال خلال اقتحامه مدينة نابلس.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن شابا (20 عاما) أصيب بجروح بالوجه، نتيجة محاولة دهسه من قبل جيش الاحتلال خلال اقتحامه نابلس، ونقل للمستشفى لتلقي العلاج.
وقال مراسلنا، إن عددا من آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت مدينة نابلس، من عدة محاور نحو وسط المدينة وشارع عصيرة، ومحيط مخيم العين، والسوق الشرقي، ومحيط مخيمي بلاطة وعسكر القديم والجديد، وسط إطلاق كثيف للنار.
وأفادت مصادر أمنية، بـأن مستعمرين حاولوا اقتحام قبر يوسف شرق مدينة نابلس
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