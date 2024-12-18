إصابة شاب بجروح خلال اقتحام نابلس

MENAFN - Palestine News ) نابلس/PNN- أصيب شاب، فجر اليوم الأربعاء، بجروح عقب محاولة دهسه من قبل آلية عسكرية لجيش الاحتلال خلال اقتحامه مدينة نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن شابا (20 عاما) أصيب بجروح بالوجه، نتيجة محاولة دهسه من قبل جيش الاحتلال خلال اقتحامه نابلس، ونقل للمستشفى لتلقي العلاج.

وقال مراسلنا، إن عددا من آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت مدينة نابلس، من عدة محاور نحو وسط المدينة وشارع عصيرة، ومحيط مخيم العين، والسوق الشرقي، ومحيط مخيمي بلاطة وعسكر القديم والجديد، وسط إطلاق كثيف للنار.

وأفادت مصادر أمنية، بـأن مستعمرين حاولوا اقتحام قبر يوسف شرق مدينة نابلس

