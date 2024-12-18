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الاحتلال يداهم محال زراعية في مدينتي رام الله والبيرة

12/18/2024 2:09:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عددا من المحلات الزراعية في مدينتي رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال ألصق على أبواب المحلات الزراعية تهديدات لأصحابها وتجار المواد الزراعية، بادعاء بيع مواد تحت مسمى "غير قانونية".

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