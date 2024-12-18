الاحتلال يداهم محال زراعية في مدينتي رام الله والبيرة
التاريخ
12/18/2024 2:09:07 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN- داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عددا من المحلات الزراعية في مدينتي رام الله والبيرة.
وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال ألصق على أبواب المحلات الزراعية تهديدات لأصحابها وتجار المواد الزراعية، بادعاء بيع مواد تحت مسمى "غير قانونية".
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