العدوان الإسرائيلي على غزة مستمر لليوم الـ439: مجازر جديدة وشهداء وجرحى في مختلف المناطق

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN- واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها على مناطق مختلفة من قطاع غزة في اليوم الـ439 من الحرب، مما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى.
وفي الساعات الـ24 الماضية، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن وصول 31 شهيدًا و79 جريحًا إلى المستشفيات.
وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45,059 شهيدًا و107,041 مصابًا منذ السابع من أكتوبر 2023.
غزة والشمال:
أسفر إطلاق النار المباشر عن نشوب حريق في غرفة العناية المركزة بمشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال القطاع، كما أصيب عدد من أفراد الطاقم الطبي أثناء محاولتهم إسعاف الجرحى نتيجة قصف منازل في محيط المستشفى.
كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة السيسي بالقرب من مشفى كمال عدوان.
وكان سبعة مواطنين قد استشهدوا في وقت سابق خلال استهداف منزل عائلة بطاح في نفس المنطقة.
من جهته، أفاد مشفى العودة - تل الزعتر بأن الاحتلال الإسرائيلي فجر روبورتًا بجوار المستشفى في شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إصابات بين الطاقم الطبي والمرضى، بالإضافة إلى تضرر كافة أقسام المستشفى.
في غزة:
قامت طواقم الدفاع المدني بنقل عدة إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة قويدر في شارع الصحابة غربي المدينة. كما استشهد أربعة مواطنين في قصف استهدف محيط مدرسة التابعين في وسط مدينة غزة، وأصيب 15 آخرون.
جنوب قطاع غزة:
استشهدت هناء محمد منصور وأُصيب خمسة آخرون بينهم أطفال في قصف جوي إسرائيلي على خيمة تأوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس. كما استهدفت الدبابات الإسرائيلية بشكل مكثف خيام النازحين في منطقة المواصي الساحلية غرب رفح، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين.
وسط القطاع:
استشهد شهيدان في قصف استهدف خيمة نازحين غرب دير البلح، كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف طال شمال شرق مخيم النصيرات.
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