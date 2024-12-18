العدوان الإسرائيلي على غزة مستمر لليوم الـ439: مجازر جديدة وشهداء وجرحى في مختلف المناطق

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها على مناطق مختلفة من قطاع غزة في اليوم الـ439 من الحرب، مما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى.

وفي الساعات الـ24 الماضية، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن وصول 31 شهيدًا و79 جريحًا إلى المستشفيات.

وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45,059 شهيدًا و107,041 مصابًا منذ السابع من أكتوبر 2023.

غزة والشمال:

أسفر إطلاق النار المباشر عن نشوب حريق في غرفة العناية المركزة بمشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال القطاع، كما أصيب عدد من أفراد الطاقم الطبي أثناء محاولتهم إسعاف الجرحى نتيجة قصف منازل في محيط المستشفى.

كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة السيسي بالقرب من مشفى كمال عدوان.

وكان سبعة مواطنين قد استشهدوا في وقت سابق خلال استهداف منزل عائلة بطاح في نفس المنطقة.

من جهته، أفاد مشفى العودة - تل الزعتر بأن الاحتلال الإسرائيلي فجر روبورتًا بجوار المستشفى في شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إصابات بين الطاقم الطبي والمرضى، بالإضافة إلى تضرر كافة أقسام المستشفى.

في غزة:

قامت طواقم الدفاع المدني بنقل عدة إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة قويدر في شارع الصحابة غربي المدينة. كما استشهد أربعة مواطنين في قصف استهدف محيط مدرسة التابعين في وسط مدينة غزة، وأصيب 15 آخرون.

جنوب قطاع غزة:

استشهدت هناء محمد منصور وأُصيب خمسة آخرون بينهم أطفال في قصف جوي إسرائيلي على خيمة تأوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس. كما استهدفت الدبابات الإسرائيلية بشكل مكثف خيام النازحين في منطقة المواصي الساحلية غرب رفح، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وسط القطاع:

استشهد شهيدان في قصف استهدف خيمة نازحين غرب دير البلح، كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف طال شمال شرق مخيم النصيرات.