كينيا تعلن تمديد اتفاقية استيراد النفط مع ثلاث شركات خليجية

(MENAFN
) أعلنت كينيا يوم أمس أنها قد قامت بتمديد اتفاقية استيراد النفط مع ثلاث شركات خليجية، مما ساعد في تخفيف الضغط على الشلن الكيني. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها إيجابية لتخفيف العبء المالي الذي تسببه حاجة البلاد للعملة الأجنبية لشراء النفط.
تم توقيع الاتفاقية، التي تم توقيعها لأول مرة في مارس 2023 مع شركة أرامكو السعودية وشركة بترول
أبوظبي الوطنية (ADNOC) وشركة بترول الإمارات الوطنية (ENOC)، وتم تمديدها في سبتمبر 2023 لتستمر حتى ديسمبر 2024. ومع ذلك، أكدت الحكومة الكينية في بيان حديث أنها اتفقت على تمديد آخر للاتفاقية، دون الكشف عن مدة التمديد الجديدة.
ساعدت هذه الواردات من الشركات الثلاث كينيا في الابتعاد عن نظام المناقصات المفتوحة السابق، حيث كانت الشركات المحلية تتقدم بعروض لاستيراد النفط شهريًا. بموجب الاتفاق الحالي، تستفيد كينيا من فترة سداد تبلغ 180 يومًا، مما يسمح للبلاد بتراكم الدولارات تدريجيًا لدفع تكاليف واردات النفط، بدلاً من الحاجة إلى تخصيص حوالي 500 مليون دولار شهريًا على الفور.
أكدت الحكومة أن هذا الترتيب قد قلل بشكل كبير من الطلب الشهري على الدولارات، مما ساعد في استقرار سعر صرف الشلن الكيني مقابل الدولار الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، ساهم الاتفاق في خفض أسعار الوقود، وهو ما كان له تأثير إيجابي على المستهلكين في البلاد.
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