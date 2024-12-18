شركة قطر للطاقة ترفع سعر خام الشاهين لعقود فبراير 2025 الآجلة

(MENAFN
) رفعت شركة قطر للطاقة سعر خام الشاهين لعقود فبراير 2025 الآجلة، حيث حددت السعر عند علاوة قدرها 1.05 دولار للبرميل فوق أسعار خام دبي، وفقًا لمصادر تجارية في مجال النفط نقلت عنها وكالة أنباء يوم الأربعاء. وتمثل هذه الزيادة ارتفاعًا قدره 0.32 دولار مقارنة بسعر التحميل لشهر يناير، الذي تم تحديده عند علاوة قدرها 0.73 دولار للبرميل فوق أسعار خام دبي. تعكس هذه التعديلات تغيّرات ديناميكيات السوق مع استمرار قطر للطاقة في تحسين استراتيجيتها لتسعير صادراتها النفطية.
تم تحديد سعر شهر فبراير بعد بيع قطر ثلاث شحنات من خام الشاهين. بيعت شحنتان من هذه الشحنات إلى شركة "جلينكور"، بينما بيعت شحنة واحدة إلى "توتسا"، بعلاوات تراوحت بين 0.9 و1.05 دولار للبرميل فوق أسعار خام دبي. وتبرز هذه الصفقات الطلب القوي على خام الشاهين، الذي يتميز بجودته وأهميته في سوق النفط الإقليمي.
إلى جانب خام الشاهين، أبرمت قطر للطاقة أيضًا مبيعات لدرجات أخرى من خامها. فقد باعت الشركة شحنة من خامها البحري بعلاوة قدرها 0.3 دولار للبرميل فوق أسعار خام دبي، وشحنة أخرى من خامها البري بعلاوة قدرها 0.1 دولار للبرميل فوق أسعار خام دبي. تم شراء كلا الشحنتين من قبل شركة "بي تي تي"، مما يعكس استمرار اهتمام المشترين بمختلف أنواع النفط الخام التي تقدمها قطر.
أما في سوق النفط العالمي، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر فبراير 2025 بمقدار 0.1 دولار أو بنسبة 0.07 بالمئة لتصل إلى 73.26 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 5:10 صباحًا بتوقيت غرينتش. وبالمثل، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) لشهر يناير 2025 بمقدار 0.14 دولار أو بنسبة 0.1 بالمئة لتصل إلى 70.2 دولارًا للبرميل. كما تلقت الأسواق دعمًا من بيانات أولية صادرة عن معهد البترول الأمريكي، والتي أظهرت انخفاضًا في المخزونات الأمريكية بمقدار 4.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، في إشارة إلى تزايد الطلب وتشديد المعروض.
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