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الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يشيد بدعوة الاتحاد النرويجي للتحقيق في انتهاكات إسرائيل من قبل الفيفا

12/18/2024 12:08:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) ‎رام الله /PNN / رحب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بالموقف المبدئي الذي اتخذته رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، ليز كلاتنيس، والتي دعت فيه الفيفا للتحقيق في انتهاكات إسرائيل قبل مباراة التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

‎وأكدت كلاتنيس أن مشاركة النرويج في المباريات ضد إسرائيل "تتجاوز البعد الرياضي البحت"، معربةً عن قلقها العميق إزاء الاستهداف الاسرائيلي للمدنيين الأبرياء في غزة.

‎واعرب الاتحاد الفلسطيني عن تقديره الكامل لموقف النرويج في الاعتراف بالانتهاكات المستمرة ضد المدنيين والرياضيين الفلسطينيين، ما يتماشى مع التزامه طويل الأمد بالعدالة ونزاهة الرياضة الدولية. كما أن تصريحات رئيسة الاتحاد النرويجي تعكس مشاعر الملايين حول العالم المؤمنين بأن الفيفا والمجتمع الكروي الدولي لا يمكن أن يبقيا صامتين بينما تستمر إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

واكد الاتحاد الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تستهدف الرياضة الفلسطينية بشكل منهجي، بما في ذلك الرياضيين والبنية التحتية الرياضية، في انتهاك صارخ للوائح الفيفا والقانون الإنساني الدولي. ما أسفر عن فقدان أرواح لا حصر لها، منهم مئات الرياضيين، بالإضافة إلى تدمير المنشآت الرياضية الحيوية. كما أن الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم ينتهك أنظمة الفيفا بشكل منهجي من خلال تسامحه مع العنصرية، واستعمال كرة القدم كأداة لضم الأراضي المحتلة، وتشجيع الإبادة المستمرة في غزة، ما يقوض المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها كرة القدم: العدالة، والاحترام، والوحدة.

ودعا الاتحاد الفلسطيني جميع الاتحادات الوطنية لكرة القدم، بما فيها الاتحاد الأوروبي والفيفا، إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية من خلال تعليق جميع الأنشطة الرياضية مع إسرائيل حتى تفي بالتزاماتها. ويحث الاتحاد الفلسطيني، الفيفا على التصرف بشفافية وبشكل عاجل من خلال فتح تحقيق شامل في ممارسات إسرائيل وضمان بقاء كرة القدم أداة للسلام والعدالة.

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