بطولة النخبة العربية الرابعة للتنس تنطلق في البحرين اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تبدأ اليوم الأربعاء منافسات بطولة النخبة العربية الرابعة للتنس برعاية البنك الأهلي الكويتي ( ABK ) وشركة كي جي إل ( KGL )، وبمشاركة نخبة من أفضل اللاعبين العرب الحائزين على تصنيف رابطة التنس للمحترفين ( ATP ) والاتحاد الدولي للناشئين ( ITF ).
وبهذه المناسبة، عقد الاتحاد العربي للتنس مؤتمراً صحافياً في فندق إنتر كونتيننتال ريجنسي عصر أمس الثلاثاء للحديث عن نظام المسابقة وتفاصيل البطولة بحضور الأمين العام للاتحاد العربي للتنس علي لافي المطيري وسكرتير عام الاتحاد المهندس وليد سامي وأمين سر الاتحاد البحريني للعبة فؤاد الرويعي والحكم العام للبطولة البحريني الدولي أحمد الحواج واللاعبين المشاركين في البطولة وممثلي وسائل الإعلام في مملكة البحرين، حيث جرى على هامش المؤتمر سحب قرعة البطولة.
وكشف سكرتير عام الاتحاد العربي أن البطولة ستشهد مشاركة 16 لاعباً من 9 دول عربية، منوهاً بأن المشاركة في هذه البطولة مقتصرة على اللاعبين الحاصلين على أعلى تصنيف من ( ATP ) و ( ITF ).
وبين وليد سامي أن الاتحاد العربي منح الدولة المنظمة (البحرين) بطاقتي وايلد كارد وفقاً لنظام المسابقة التي انطلقت في الكويت عام 2021، مبيناً أن منافسات البطولة ستقام على ملاعب نادي ضباط الأمن العام في المنامة خلال من 18 إلى 22 ديسمبر الحالي، في حين تم تخصيص يوم 20 الشهر راحة لجميع اللاعبين، وسيتضمن جولة ترفيهية في المعالم الثقافية والسياحية في مملكة البحرين.
وأفاد سامي أن البطولة تقام بنظام خروج المغلوب، لكنه نوه بأن الخاسرين في كل مرحلة سيتنافسون على مراكز الترضية بهدف تحقيق أقصى درجات الاستفادة الفنية من المشاركة في هذا التجمع العربي.
وتقدم سامي الذي يشغل منصب سكرتير عام الاتحاد المصري للتنس بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد البحريني على تعاونهم وحرصهم على إنجاح هذا الحدث، كما تقدم بالشكر لوزارة الداخلية البحرينية على استضافة البطولة على ملاعب نادي ضباط الأمن العام.
وأشاد سكرتير عام الاتحاد العربي بالدعم الذي يقدمه البنك الأهلي الكويتي وشركة «كي جي إل» للبطولة للسنة الرابعة على التوالي، موضحاً أن هذا الدعم أسهم في نجاح النسخ الثلاث الماضية (الكويت 2021 و2022، وقطر 2023)، ومقدراً أيضاً التعاون الذي أبدته مجموعة قنوات «بي إن سبورت» التي ستقوم بتغطية الدور النهائي للبطولة.
وفي ختام حديثه وجه سامي شكره لإدارة فندق إنتر كونتيننتال ريجنسي على توفيرها سبل الراحة للاعبين ومسؤولي الاتحاد العربي، مثمناً أيضاً التزام اللاعبين وتعاونهم مع إدارة الاتحاد، ومتمنياً لهم كل التوفيق والنجاح في هذه البطولة.
مشاركة البحريني الياس عبدالرضا
وأعلن المطيري خلال المؤتمر عن مشاركة اللاعب البحريني إلياس عبدالرضا، بموجب بطاقة دعوة لمشاركة أحد لاعبي الدولة المستضيفة للبطولة، مؤكدا أن مشاركة اللاعب ستشكل فرصة ثمينة له لتحقيق أقصى استفادة فنية ممكنة من خلال مواجهة أبرز اللاعبين العرب في اللعبة، متمنيا للاعب التوفيق والنجاح في البطولة.
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