بطولة النخبة العربية الرابعة للتنس تنطلق في البحرين اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تبدأ‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬النخبة‭ ‬العربية‭ ‬الرابعة‭ ‬للتنس‭ ‬برعاية‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬الكويتي‭ (‬ ABK ‭) ‬وشركة‭ ‬كي‭ ‬جي‭ ‬إل‭ (‬ KGL ‭)‬،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬العرب‭ ‬الحائزين‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬رابطة‭ ‬التنس‭ ‬للمحترفين‭ (‬ ATP ‭) ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للناشئين‭ (‬ ITF ‭).‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬عقد‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للتنس‭ ‬مؤتمراً‭ ‬صحافياً‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬إنتر‭ ‬كونتيننتال‭ ‬ريجنسي‭ ‬عصر‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬نظام‭ ‬المسابقة‭ ‬وتفاصيل‭ ‬البطولة‭ ‬بحضور‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للتنس‭ ‬علي‭ ‬لافي‭ ‬المطيري‭ ‬وسكرتير‭ ‬عام‭ ‬الاتحاد‭ ‬المهندس‭ ‬وليد‭ ‬سامي‭ ‬وأمين‭ ‬سر‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للعبة‭ ‬فؤاد‭ ‬الرويعي‭ ‬والحكم‭ ‬العام‭ ‬للبطولة‭ ‬البحريني‭ ‬الدولي‭ ‬أحمد‭ ‬الحواج‭ ‬واللاعبين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وممثلي‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المؤتمر‭ ‬سحب‭ ‬قرعة‭ ‬البطولة‭.‬

وكشف‭ ‬سكرتير‭ ‬عام‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬ستشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬16‭ ‬لاعباً‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬دول‭ ‬عربية،‭ ‬منوهاً‭ ‬بأن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬مقتصرة‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬تصنيف‭ ‬من‭ (‬ ATP ‭) ‬و‭ (‬ ITF ‭).‬

وبين‭ ‬وليد‭ ‬سامي‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬منح‭ ‬الدولة‭ ‬المنظمة‭ (‬البحرين‭) ‬بطاقتي‭ ‬وايلد‭ ‬كارد‭ ‬وفقاً‭ ‬لنظام‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬نادي‭ ‬ضباط‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬خلال‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬ديسمبر‭ ‬الحالي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬يوم‭ ‬20‭ ‬الشهر‭ ‬راحة‭ ‬لجميع‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وسيتضمن‭ ‬جولة‭ ‬ترفيهية‭ ‬في‭ ‬المعالم‭ ‬الثقافية‭ ‬والسياحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأفاد‭ ‬سامي‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬تقام‭ ‬بنظام‭ ‬خروج‭ ‬المغلوب،‭ ‬لكنه‭ ‬نوه‭ ‬بأن‭ ‬الخاسرين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرحلة‭ ‬سيتنافسون‭ ‬على‭ ‬مراكز‭ ‬الترضية‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬الاستفادة‭ ‬الفنية‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التجمع‭ ‬العربي‭.‬

وتقدم‭ ‬سامي‭ ‬الذي‭ ‬يشغل‭ ‬منصب‭ ‬سكرتير‭ ‬عام‭ ‬الاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬للتنس‭ ‬بالشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لرئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬تعاونهم‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬إنجاح‭ ‬هذا‭ ‬الحدث،‭ ‬كما‭ ‬تقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬نادي‭ ‬ضباط‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭.‬

وأشاد‭ ‬سكرتير‭ ‬عام‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬بالدعم‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬الكويتي‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬كي‭ ‬جي‭ ‬إل‮»‬‭ ‬للبطولة‭ ‬للسنة‭ ‬الرابعة‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬النسخ‭ ‬الثلاث‭ ‬الماضية‭ (‬الكويت‭ ‬2021‭ ‬و2022،‭ ‬وقطر‭ ‬2023‭)‬،‭ ‬ومقدراً‭ ‬أيضاً‭ ‬التعاون‭ ‬الذي‭ ‬أبدته‭ ‬مجموعة‭ ‬قنوات‭ ‬‮«‬بي‭ ‬إن‭ ‬سبورت‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ستقوم‭ ‬بتغطية‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‭ ‬للبطولة‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬حديثه‭ ‬وجه‭ ‬سامي‭ ‬شكره‭ ‬لإدارة‭ ‬فندق‭ ‬إنتر‭ ‬كونتيننتال‭ ‬ريجنسي‭ ‬على‭ ‬توفيرها‭ ‬سبل‭ ‬الراحة‭ ‬للاعبين‭ ‬ومسؤولي‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي،‭ ‬مثمناً‭ ‬أيضاً‭ ‬التزام‭ ‬اللاعبين‭ ‬وتعاونهم‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد،‭ ‬ومتمنياً‭ ‬لهم‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭.‬

مشاركة‭ ‬البحريني‭ ‬الياس‭ ‬عبدالرضا

وأعلن‭ ‬المطيري‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬إلياس‭ ‬عبدالرضا،‭ ‬بموجب‭ ‬بطاقة‭ ‬دعوة‭ ‬لمشاركة‭ ‬أحد‭ ‬لاعبي‭ ‬الدولة‭ ‬المستضيفة‭ ‬للبطولة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬اللاعب‭ ‬ستشكل‭ ‬فرصة‭ ‬ثمينة‭ ‬له‭ ‬لتحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬استفادة‭ ‬فنية‭ ‬ممكنة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مواجهة‭ ‬أبرز‭ ‬اللاعبين‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬اللعبة،‭ ‬متمنيا‭ ‬للاعب‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬