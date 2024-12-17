مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تعلن عن خطة لبناء مقر حديث ومتطور في أبيدجان

(MENAFN
- APO Group)
وافقت مجالس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية أمس على الاقتراح الذي تقدمت به إدارة البنك لبناء مبنى حديث ومتطور لاستضافة مقرها الرئيسي في العاصمة التجارية لكوت ديفوار، أبيدجان.
ووافق المديرون التنفيذيون بالإجماع على الاقتراح، مشيرين إلى أنه من المهم للبنك الحفاظ على حضوره القوي في أبيدجان والاستثمار في بيئة عمل تدعم رفاهية موظفيه.
وأشاد رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية ورئيس مجلس الإدارة، الدكتور أكينوومي أديسينا، بقرار مجلس الإدارة، ووصفه بأنه "تاريخي لموظفي البنك، وللبنك نفسه، ولكوت ديفوار ولأفريقيا، لأنه يرسل رسالة واضحة مفادها أن البنك الأفريقي للتنمية، باعتباره المؤسسة المالية الأولى في أفريقيا، يستحق مقرًا يليق بسمعته العالمية".
وقال أديسينا "هذا يوم عظيم لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية؛ فهو يمثل تحقيق رؤية كانت لدي عندما انتُخبت رئيسًا في عام 2015 للعمل على إنشاء مبنى مقر مناسب للبنك في أبيدجان. وهذا يعكس طموحنا الجماعي لتعزيز عملياتنا التجارية الشاملة، ورفاهية الموظفين ومجلس الإدارة، وتجربة مكان العمل من الطراز العالمي، وتعزيز إنتاجية البنك، مع تسريع تنمية أفريقيا".
وسيوفر مبنى المقر الرئيسي الجديد أيضًا مرافق محسّنة لاستقبال المساهمين وأصحاب المصلحة والتفاعل معهم، مع مواءمة بيئة عمل البنك مع التزامه بالنمو الأخضر وكفاءة الطاقة والسلامة.
وقدم عميد مجلس إدارة مجموعة البنك أداما كوني، وهو المدير التنفيذي الذي يمثل كوت ديفوار في مجالس الإدارة، سند الملكية المعتمد للموقع من قبل الحكومة للدكتور أديسينا.
وفي الأخير، أعرب الدكتور أديسينا عن امتنانه للرئيس الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، وحكومة كوت ديفوار نظير دعمهما القوي للبنك، مشيرًا إلى أن "القرار الذي اتخذته مجالس إدارتنا اليوم، يُظهر أن البنك موجود للبقاء بشكل دائم في كوت ديفوار، موطننا، في الحاضر وفي المستقبل. وإننا نتطلع إلى الدعم القوي من حكومة كوت ديفوار، ونحن ننطلق في هذا المشروع التاريخي البارز".
توزيع APO Group بالنيابة عن African Development Bank Group (AfDB).
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بشأن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية :
مجموعة البنك الأفريقي للتنمية هي مؤسسة تمويل التنمية الأولى في أفريقيا. وهي تتألف من ثلاثة كيانات متميزة، وهي البنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الأفريقي للتنمية والصندوق الاستئماني النيجيري. ويساهم البنك من خلال وجود ميداني في 41 دولة أفريقية ومكتب ميداني في اليابان، في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لدوله الإقليمية الأعضاء البالغ عددها 54 دولة. للمزيد من المعلومات:
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