مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تعلن عن خطة لبناء مقر حديث ومتطور في أبيدجان

وافقت مجالس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية أمس على الاقتراح الذي تقدمت به إدارة البنك لبناء مبنى حديث ومتطور لاستضافة مقرها الرئيسي في العاصمة التجارية لكوت ديفوار، أبيدجان.

ووافق المديرون التنفيذيون بالإجماع على الاقتراح، مشيرين إلى أنه من المهم للبنك الحفاظ على حضوره القوي في أبيدجان والاستثمار في بيئة عمل تدعم رفاهية موظفيه.

وأشاد رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية ورئيس مجلس الإدارة، الدكتور أكينوومي أديسينا، بقرار مجلس الإدارة، ووصفه بأنه "تاريخي لموظفي البنك، وللبنك نفسه، ولكوت ديفوار ولأفريقيا، لأنه يرسل رسالة واضحة مفادها أن البنك الأفريقي للتنمية، باعتباره المؤسسة المالية الأولى في أفريقيا، يستحق مقرًا يليق بسمعته العالمية".

وقال أديسينا "هذا يوم عظيم لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية؛ فهو يمثل تحقيق رؤية كانت لدي عندما انتُخبت رئيسًا في عام 2015 للعمل على إنشاء مبنى مقر مناسب للبنك في أبيدجان. وهذا يعكس طموحنا الجماعي لتعزيز عملياتنا التجارية الشاملة، ورفاهية الموظفين ومجلس الإدارة، وتجربة مكان العمل من الطراز العالمي، وتعزيز إنتاجية البنك، مع تسريع تنمية أفريقيا".

وسيوفر مبنى المقر الرئيسي الجديد أيضًا مرافق محسّنة لاستقبال المساهمين وأصحاب المصلحة والتفاعل معهم، مع مواءمة بيئة عمل البنك مع التزامه بالنمو الأخضر وكفاءة الطاقة والسلامة.

وقدم عميد مجلس إدارة مجموعة البنك أداما كوني، وهو المدير التنفيذي الذي يمثل كوت ديفوار في مجالس الإدارة، سند الملكية المعتمد للموقع من قبل الحكومة للدكتور أديسينا.

وفي الأخير، أعرب الدكتور أديسينا عن امتنانه للرئيس الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، وحكومة كوت ديفوار نظير دعمهما القوي للبنك، مشيرًا إلى أن "القرار الذي اتخذته مجالس إدارتنا اليوم، يُظهر أن البنك موجود للبقاء بشكل دائم في كوت ديفوار، موطننا، في الحاضر وفي المستقبل. وإننا نتطلع إلى الدعم القوي من حكومة كوت ديفوار، ونحن ننطلق في هذا المشروع التاريخي البارز".

توزيع APO Group بالنيابة عن African Development Bank Group (AfDB).

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بشأن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية :

مجموعة البنك الأفريقي للتنمية هي مؤسسة تمويل التنمية الأولى في أفريقيا. وهي تتألف من ثلاثة كيانات متميزة، وهي البنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الأفريقي للتنمية والصندوق الاستئماني النيجيري. ويساهم البنك من خلال وجود ميداني في 41 دولة أفريقية ومكتب ميداني في اليابان، في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لدوله الإقليمية الأعضاء البالغ عددها 54 دولة. للمزيد من المعلومات: